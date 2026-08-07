Реал Мадрид отнесе тежко кроше: „Футболист №1“ на Мондиал'26 избра Барселона пред „кралете“

Полузащитникът на Манчестър Сити и националния отбор на Испания Родри лично е уведомил ръководството на Реал Мадрид, че е взел решение да продължи кариерата си в Барселона. Това разкри агентът на звездата – Пабло Баркеро.
„От уважение към Реал Мадрид, който се държа безупречно по време на преговорите, Родри лично информира клуба, че е решил да премине в Барселона“, заяви Баркеро, цитиран от „El Larguero“.
Родри е оценен на 55 милиона евро
🚨🔵🔴 BREAKING: Rodri’s agent confirms he’s picked Barcelona over Real Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026
“Out of respect for Madrid, as they have been class, Rodri informed them that his decision is to join Barça”, quotes from his agent Barquero reported by @ellarguero.
Personal terms, 100% agreed. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/JIwONCN8lC
Настоящият договор на испанския национал с Манчестър Сити е до лятото на 2027 година, а според специализирания сайт Transfermarkt пазарната му стойност възлиза на 55 милиона евро.
През това лято Родри беше избран за най-добър футболист на Световното първенство, което Испания спечели след победа с 1:0 след продължения над Аржентина във финала. Халфът взе участие и в осемте мача на „Ла Фурия“ по време на турнира.
29-годишният футболист играе за Манчестър Сити от 2019 година. До момента той има 298 мача с екипа на английския клуб, в които е отбелязал 28 гола и е направил 32 асистенции.
ОЩЕ: Носителят на „Златната топка“ от Мондиал 2026 легна под ножа