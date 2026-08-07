Реал Мадрид отнесе тежко кроше: „Футболист №1“ на Мондиал'26 избра Барселона пред „кралете“

Полузащитникът на Манчестър Сити и националния отбор на Испания Родри лично е уведомил ръководството на Реал Мадрид, че е взел решение да продължи кариерата си в Барселона. Това разкри агентът на звездата – Пабло Баркеро.

„От уважение към Реал Мадрид, който се държа безупречно по време на преговорите, Родри лично информира клуба, че е решил да премине в Барселона“, заяви Баркеро, цитиран от „El Larguero“.

Родри е оценен на 55 милиона евро

🚨🔵🔴 BREAKING: Rodri’s agent confirms he’s picked Barcelona over Real Madrid.



“Out of respect for Madrid, as they have been class, Rodri informed them that his decision is to join Barça”, quotes from his agent Barquero reported by @ellarguero.



Personal terms, 100% agreed. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/JIwONCN8lC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

Настоящият договор на испанския национал с Манчестър Сити е до лятото на 2027 година, а според специализирания сайт Transfermarkt пазарната му стойност възлиза на 55 милиона евро.

През това лято Родри беше избран за най-добър футболист на Световното първенство, което Испания спечели след победа с 1:0 след продължения над Аржентина във финала. Халфът взе участие и в осемте мача на „Ла Фурия“ по време на турнира.

29-годишният футболист играе за Манчестър Сити от 2019 година. До момента той има 298 мача с екипа на английския клуб, в които е отбелязал 28 гола и е направил 32 асистенции.

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