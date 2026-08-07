Илия Груев има рекорден нов съотборник: Идва от Ман Сити

Клубът на Илия Груев Лийдс Юнайтед подписа петгодишен договор с вратаря Джеймс Трафорд от Манчестър Сити за рекордна за английския клуб сума, която остана неразкрита, потвърди отборът от Висшата лига. Местни медии съобщиха по-рано, че сделката е на стойност около 40 милиона паунда плюс допълнителни бонуси, което прави 23-годишния футболист най-скъпият британски вратар в историята.

Джеймс Трафорд: "Старая се колкото мога повече и се забавлявам"

Трафорд, който беше включен в националния тим на Англия за Световното първенство това лято, записа 17 мача за Ман Сити във всички турнири през миналия сезон. Ето какво каза вратарят за трансфера си: "Познавам собствените си способности. Излизам на терена, старая се колкото мога повече и се забавлявам колкото мога повече. Наистина съм развълнуван и много щастлив, че най-накрая всичко е готово. Мога да се захвана с подготовката за новия сезон и да се съсредоточа върху това да се включа заедно с останалите следващата седмица".

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Трафорд е третият нов в Лийдс

Трафорд премина през академията на Манчестър Сити и натрупа опит по време на престоите си под наем в Акрингтън Стенли и Болтън Уондърърс, преди да се присъедини към Бърнли с постоянен договор през 2023 година. Той се завърна в Сити през юли миналата година, но не успя да се пребори с Джанлуиджи Донарума за титулярната позиция. Английският национал е третото ново попълнение в състава на Даниел Фарке това лято, след Хари Уилсън и Тарик Мухаремович. Лийдс, който завърши на 14-то място във Висшата лига миналия сезон, ще започне тазгодишната кампания с двубой срещу Нотингам Форест на 22 август.

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