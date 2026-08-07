Кабинетът "Радев":

Илия Груев има рекорден нов съотборник: Идва от Ман Сити

07 август 2026, 11:49 часа 999 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Илия Груев има рекорден нов съотборник: Идва от Ман Сити

Клубът на Илия Груев Лийдс Юнайтед подписа петгодишен договор с вратаря Джеймс Трафорд от Манчестър Сити за рекордна за английския клуб сума, която остана неразкрита, потвърди отборът от Висшата лига. Местни медии съобщиха по-рано, че сделката е на стойност около 40 милиона паунда плюс допълнителни бонуси, което прави 23-годишния футболист най-скъпият британски вратар в историята.

Джеймс Трафорд: "Старая се колкото мога повече и се забавлявам"

Трафорд, който беше включен в националния тим на Англия за Световното първенство това лято, записа 17 мача за Ман Сити във всички турнири през миналия сезон. Ето какво каза вратарят за трансфера си: "Познавам собствените си способности. Излизам на терена, старая се колкото мога повече и се забавлявам колкото мога повече. Наистина съм развълнуван и много щастлив, че най-накрая всичко е готово. Мога да се захвана с подготовката за новия сезон и да се съсредоточа върху това да се включа заедно с останалите следващата седмица".

Още: Трансферен удар: ЦСКА взима френска перла за атаката

Джеймс Трафорд

Трафорд е третият нов в Лийдс

Трафорд премина през академията на Манчестър Сити и натрупа опит по време на престоите си под наем в Акрингтън Стенли и Болтън Уондърърс, преди да се присъедини към Бърнли с постоянен договор през 2023 година. Той се завърна в Сити през юли миналата година, но не успя да се пребори с Джанлуиджи Донарума за титулярната позиция. Английският национал е третото ново попълнение в състава на Даниел Фарке това лято, след Хари Уилсън и Тарик Мухаремович. Лийдс, който завърши на 14-то място във Висшата лига миналия сезон, ще започне тазгодишната кампания с двубой срещу Нотингам Форест на 22 август.

Още: Левски отказа първа оферта за любимец на Веласкес

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Манчестър Сити Висша лига Лийдс Летен трансферен прозорец Джеймс Трафорд
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес