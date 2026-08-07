ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 07.08.2026

Последният работен ден на седмицата ще предложи множество емоции на любителите на спорта. Феновете на българския футбол ще могат да гледат на живо двубоя между Левски и Локомотив Пловдив в Първа лига, както и дербито от втория ни ешелон между Етър Велико Търново и Марек Дупница. Също така предстоят срещи от турнира за Купата на Лигата в Англия и Втора Бундеслига. Привържениците на тениса пък ще могат да се насладят на битките на Мастърс-а в Монреал.

Какво може да гледате по телевизията днес:

12:10 Колоездене: Обиколка на Полша, Евроспорт 2

13:35 Мото GP: Първа тренировка за ГП на Великобритания, МАХ Спорт 2

16:15 Колоездене: Тур дьо Франс, седми етап, жени, Евроспорт 1

17:50 Мото GP: Втора тренировка за ГП на Великобритания, МАХ Спорт 2

18:45 Футбол: Етър – Марек, Втора лига, Диема спорт

19:00 Тенис: АТР Монреал, МАХ Спорт 1

19:30 Тенис: АТР Монреал, МАХ Спорт 2

21:15 Футбол: Левски – Локомотив Пд, Първа лига, Диема спорт

21:30 Футбол: Бохум – Херта, Втора Бундеслига, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Уулвърхемптън – Порт Вейл, Купа на Лигата, Нова спорт

22:00 Футбол: Мидързбро – Рексъм, Купа на Лигата, Диема спорт 2

22:00 Голф: Уиндъм Евроспорт 2