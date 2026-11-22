Международната организация на професионалните футболисти ФИФПро изрази загриженост относно коментарите на ръководството на Байерн Мюнхен по повод договора на Джамал Мусиала. Както е известно, наскоро стана ясно, че германският национал страда от неврологично заболяване, което му причинява кратки периоди на загуба на съзнание. Състоянието му е неизлечимо, но бива лесно контролирано с медикаменти. По високите етажи на "Алианц Арена" обаче се съмняват, че Мусиала ще може да възвърне предишната си форма и да отговори на изискванията на доходоносния му договор.

ФИФПро се намеси по казуса с Джамал Мусиала

Изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дресен също постави под въпрос какво става с изгодния договор, който нападателят подписа до 2030 година, ако не успее да се върне към най-добрата си форма. Неговият предшественик Карл-Хайнц Румениге отиде по-далеч, като коментира евентуална раздяла с 23-годишния футболист, макар че не вярва "някой клуб да иска да го купи при тези обстоятелства". Ситуацията допълнително се нажежи, когато в социалните мрежи се разпространи слух, че Мусиала ще сложи край на кариерата си. По тази причина се стигна до позиция на ФИФПро.

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"Почетният президент, главният изпълнителен директор и бившият главен изпълнителен директор на Байерн всички публично поставиха под въпрос договора на Мусиала в кратък период от време", гласи изявлението. "Според ФИФпро това е координирана стратегия за оказване на натиск върху Мусиала и неговите представители преди евентуални преговори. Клуб с престижа на Байерн би трябвало да знае по-добре. Байерн има задължение да се грижи за Мусиала. В професионалния футбол несигурността относно бъдещето на даден играч може да се отрази негативно на психическото му здраве, особено когато той се възстановява от контузия."

"Превръщането на здравето и бъдещето на Мусиала в предмет на публичен дебат увеличава този натиск. Всякакви притеснения относно договора му трябва да се обсъждат на четири очи с него и неговите представители. Договорите са създадени, за да бъдат спазвани. Контузия или спад във формата не дават на клуба основание да преразгледа договорените условия, точно както поредица от изключителни представяния не дава на играча автоматично право на увеличение на заплатата", се пише още в позицията на ФИФПро.

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