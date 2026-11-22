Отборът на Станимир Стоилов - Гьозтепе, постигна петата си победа от началото на сезона. Измирци се наложиха с минималното 1:0 при гостуването си на Ерзурумстор от 12-ия кръг на турската Супер лига. Победното попадение за тима от Измир отбеляза резервата Ефкан Бекироглу в 70-ата минута на мача. Интересно е, че той се появи в игра една минути по-рано и вкара с първото си докосването на топката. По този начин Гьозтепе се нареди на 8-а позиция във временното класиране с актив от 18 точки.

Пети успех за Гьозтепе

В добавеното време на първата част бившият защитник на Левски и Лудогорец Сонко Сундберг даде аванс на Гьозтепе, но попадението му не бе зачетено заради нарушение при изграждането на атаката. Така тимът трябваше да чака до 70-а минута, когато появилият се от пейката Ефкан Бекироглу донесе трите точки. Лошата новина за българския треньор е контузията на бразилския нападател на Гьозтепе Андре Енрике.

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Трите точки от успеха изведоха Гьозтепе на осмо място в класирането с 18 точки. Това бе пета победа за тима от Измир в първенството, като стартът на сезона за отбора бе кошмарен и той бе на дъното. В последните седем мача Гьозтепе има пет победи, една от които при гостуване на Фенербахче, едно равенство и само едно поражение. В следващия кръг отборът на Станимир Стоилов ще бъде домакин на Трабзонспор с Мохамед Салах, който в четвъртък ще гостува на ЦСКА в мач от Лигата на конференциите.

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