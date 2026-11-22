Игор Додик, син на лидера на Алианса на независимите социалдемократи (СНСД) Милорад Додик, е предложен за нов министър-председател на Република Сръбска, една от двете автономни области на Босна и Херцеговина, съобщи хърватската медия "Индекс". Решението беше обявено днес в Баня Лука от президента на Република Сръбска Саво Минич след консултации с представители на партиите от управляващата коалиция. Игор Додик в момента е организационен секретар на СНСД.

През сутринта Минич разговаря с представители на управляващите партии, включително СНСД на Милорад Додик. След консултациите той обяви името на новия номиниран за министър-председател на пресконференция.

Игор Додик сега трябва да сформира ново правителство на автономната област и да номинира министри. За да поеме поста министър-председател, кабинетът му трябва да получи подкрепата на Народното събрание на Република Сръбска.

Милорад Додик предварително обяви избора на кандидатите

Милорад Додик потвърди в петък, че председателството на СНСД вече е решило кого ще номинира за мандата, но не разкри името му по това време. Той заяви, че кандидатът има пълната подкрепа на партията.

Той обяви също, че номинираният за министър-председател ще има свобода при избора на министри. Според него новото правителство трябва да бъде по-младо, по-професионално и по-ефективно, като същевременно запази част от опитните служители. ОЩЕ: "Заплашени сме от лудостта на Додик“: Министър от Босна и Херцеговина предупеди за сепаратизъм