Напрежението във Ферари достигна нов връх след поредния сблъсък между двамата пилоти по време на Гран При на Лас Вегас от Формула 1. В 38-а обиколка от надпреварата Шарл Льоклер удари Люис Хамилтън. Британецът остана обърнат в грешната посока, но успя да се възстанови и да финишира седми, докато Льоклер падна на 10-о място след наложеното му 10-секундно наказание. Може да се каже, че този инцидент се задаваше, след като по-рано в състезанието разочарованият Хамилтън беше помолил съотборника си да отстъпи, тъй като според него продължителната битка между двамата му костваше време.

Хамилтън отказа да коментира инцидента с Льоклер

Льоклер, от своя страна, предупреди екипа си, че може да възникне инцидент, ако Хамилтън продължи да го притиска, докато се защитава. Това бе пореден епизод между двамата съотборници, които се сблъскаха сериозно и в Мексико, и на Монца. Но веднага след инцидента Хамилтън мълча по радиото, вместо да се оплаква. Той знаеше, че всякакви протести биха оказали натиск върху стюардите да наложат наказание на монегаска. И когато инженерът на Ферари Карло Санти го информира за решението им, Хамилтън отговори: "Не, не. Не искам това."

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Изглежда, че Хамилтън би предпочел въпросът да бъде решен вътрешно, като осъзнаваше, че наказание ще струва точки на Ферари. Дори когато собственото му състезание беше застрашено, седемкратният световен шампион постави интересите на отбора на първо място. След края на надпреварата той заяви, че е направил всичко по силите си, след което призова за промяна в бокса. Британецът настоя за установяване на правила за взаимодействие между двамата пилоти. Попитан от "Sky Sports" F1 след инцидента в неделя дали не е време за някои подходящи правила, Хамилтън сви рамене и каза:

"Очевидно това е решение, което трябва да вземе Ферари. Направих всичко, което мога, и казах всичко, което можех, и дори повече. Беше трудно. Всичко, което мога да направя, е просто да се явя и да дам всичко от себе си, и да се надявам, че зад кулисите те в крайна сметка ще намерят решение. Днес беше наистина много, много труден ден. Определено няма да се забърквам в случката с Шарл, защото това е въпрос, с който трябва да се справи отборът."

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