Червен картон, греди и куп положения: Юнайтед и Саутхемптън със зрелищно реми (ВИДЕО)

За разлика от предварителните очаквания "светците" започнаха добре. Играчите на Тен Хаг все пак вдигнаха темпото, а Рашфорд имаше две хубави възможности, които бяха отразени от Базуну. Последва период от страхотни нападения на скорост и в двете посоки. При едно от тях Де Хеа се намеси блестящо след удар на Уолкот с глава.

В 33-тата минута срещата придоби друг облик. Каземиро получи директен червен картон за грубо влизане в краката на Алкарас. От отсъденото нарушение Уорд-Праус бе близо до откриване на резултата, но топката мина покрай дясната греда. Варан пък можеше да изведе "червените дяволи" напред, ако не беше феноменалното спасяване на Базуну.

🚨Casemiro will now serve a FOUR MATCH BAN for this challenge 👀



It's his second red of the season.#MUNSOU pic.twitter.com/NwIRoWcxbq