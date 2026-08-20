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Директор в Байерн за новия договор на Хари Кейн: Трябва просто да уточним детайлите, параметрите не са толкова лоши

20 август 2026, 11:49 часа 519 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Директор в Байерн за новия договор на Хари Кейн: Трябва просто да уточним детайлите, параметрите не са толкова лоши

Спортният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл е уверен, че ще започне преговори с нападателя Хари Кейн за нов договор с германския шампион. Както е известно, настоящият контракт на английския голмайстор с баварците изтича през следващото лято като ръководството на клуба прави всичко по силите си да склони офанзивния футболист да го продължи.

„Много сме щастливи, че той е при нас“

„Мисля, че той се чувства комфортно. Много сме щастливи, че е при нас“, каза 52-годишният ръководител пред репортери относно капитана на английския национален отбор, след като в сряда Кейн получи „Златната обувка“ за най-добър реализатор в Европа.

„Сега просто трябва да уточним детайлите, които са част от футбола. Не мисля, че параметрите са толкова лоши“, каза още Еберл.

Договорът на Кейн изтича в края на този сезон, но той постоянно показва, че е щастлив в Мюнхен след спечелените две титли в Първа Бундеслига. 33-годишният голмайстор вече заяви, че желанието му да се завърне в Англия в даден момент е намаляло.

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Байерн Мюнхен Хари Кейн Макс Еберл
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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