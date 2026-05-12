Шампионският парад на Барселона се превърна в открита провокация към Мадрид, а Ламин Ямал поведе атаката с безпощадно послание

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал отправи тежка провокация към всички фенове на основния си съперник Реал Мадрид, по време на честването по повод 29-ата шампионска титла на каталунците. Празненството се проведе по улиците на Барселона, пред очите на хилядите привърженици на отбора.

Ламин Ямал взриви хилядите по улиците, но си навлече гнева на Реал Мадрид с демонстрация, която прекрачи границата на добрия тон

18-годишният Ямал за пореден път показа признаци на неуважение към противниковия отбор и неговите фенове. Той се заяде с всички присъстващи чрез красноречив жест. Талантът донесе тениска с цветовете на Барселона, на чийто гръб обаче обичайният дизайн бе заменен с думите - "Благодаря ти господи, че не съм фен на Реал Мадрид".

Проява на неуважение към съперника показа и друг футболист на Барселона - Фермин Лопез, който беше забелязан от фенове с шал с “анти-мадридист” слоган.

Извън вулгарните прояви, отборът на Барселона показа и своята подкрепа към Палестина и репресиите, случващи се там. Именно Ламин Ямал беше човекът, който вдигна високо палестинското знаме.

