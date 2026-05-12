Протест срещу презастрояването блокира булевард в столичния район "Младост" (ВИДЕО)

12 май 2026, 21:02 часа 604 прочитания 0 коментара
Временно е спряно движението по бул. „Ал. Малинов“ от кръстовището при „Макдоналдс“ до супермаркет „Хит“ заради протест на граждани в район „Младост“. Шествието започна на ул. „Свето Преображение“, където беше планиран протестът срещу построяването на 22-етажна сграда на бул. „Ал. Малинов“ и срещу презастрояването на района. Протестът е съгласуван със Столична община.

Шествието и блокирането на столичния булевард са спонтанно действие на протестиращите, каза организаторът на протеста Георги Дакашев. На протеста има полицейско присъствие, но не е уточнено докога ще продължи блокирането на движението. Протестът е във връзка с одобрения от Столичния общински съвет строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ върху общински терен в район „Младост“ срещу обезщетение в равностойни обекти. Вносители на доклада са кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин и общинският съветник Драгомир Иванов. Докладът беше подкрепен от 34 общински съветници, 23-ма бяха против, а четирима се въздържаха.

Елин Димитров Редактор
