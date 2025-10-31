Бербатов видя "следващия Модрич" в новото попълнение на Ливърпул

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов беше култов герой във Висшата лига, впечатлявайки с играта си в Тотнъм Хотспър, Манчестър Юнайтед и Фулъм по време на престоя си в Англия. Известен с елегантния си стил и безупречното си първо докосване, българинът се оттегли през 2019 г., но все още е присъстващ във футбола, като от време на време се появява, за да сподели мнението си за настоящата ера. След като е играл и за Байер Леверкузен, преди да премине в английския футбол, не е изненада, че Бербатов следи внимателно Флориан Вирц, който също е играл за германския отбор. Младият полузащитник премина в Ливърпул през лятото за 116 милиона паунда, но все още не може да се наложи.

Бербатов защити Флориан Вирц

Въпреки това, Бербатов настоява, че 22-годишният играч ще се представи добре. Нещо повече, той дори сравни Вирц с легендарния си бивш съотборник в Тотнъм Лука Модрич. Бербатов говореше в подкаста "Rio Ferdinand Presents", когато темата за Вирц се появи в дискусията. Немският футболист все още не е отбелязал гол за Ливърпул и досега не е регистрирал нито един гол в деветте си мача във Висшата лига. На фона на слабата му форма, има опасения колко подходящ е той за отбора на Арне Слот.

ОЩЕ: Димитър Бербатов "тъжен и разочарован" заради провален трансфер на Манчестър Юнайтед

Отхвърляйки всякакви опасения относно качеството на играча, Бербатов каза: "Той е фантастичен играч. Ще бъде невероятен, повярвайте ми. Надявам се, че ще бъде търпелив. Надявам се, че ще има добри хора около себе си, агент, семейство. Треньорът вижда неговото качество, както всички го виждат. Сигурен съм, че всички виждат качествата му и ще му дадат времето, от което се нуждае, за да се впише в отбора. И ви гарантирам, че ще успее."

Бербатов сравни Вирц с Модрич

Феновете на Ливърпул ще се успокоят, като научат, че Бербатов вярва, че Вирц може да бъде следващият Модрич в Премиършип. Той обясни как техническите му умения могат да компенсират всякаква физическа слабост: "Начинът, по който вижда футбола, как търси пространство, как знае как да се позиционира, докосванията на топката, импровизацията, окото за паса и за головете. Разбира се, някой може да възрази, че физиката му не е толкова добра за Висшата лига. Но тогава лесно можете да видите великите играчи на неговата позиция, като Модрич, които също са със същата физика. Невероятно е. Затова му дайте време. Мисля, че ще бъде невероятен за Ливърпул."

ОЩЕ: Бербатов шокира с признание: Бил е отвлечен от гангстери – искали са да смени ЦСКА с друг отбор (ВИДЕО)