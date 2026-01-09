"Позор": Действието на Габриел Мартинели, което вбеси Ливърпул (ВИДЕО)

"Позор": така Рой Кийн определи действието на Габриел Мартинели в края на дербито с Ливърпул, когато изблъска тежко контузения Конър Брадли извън терена. Неговият мениджър Микел Артета го защити от множеството критики и го оправда, че не е осъзнал какво точно се е случило. В реално време Мартинели реши, че Брадли симулира и умишлено бави времето, но впоследствие защитникът бе изнесен на носилка, като вероятно става въпрос за фрактура в глезена.
Как Мартинели изблъска контузения Конър Брадли извън терена
"Познавайки Габи, той е невероятен, прекрасен човек. Вероятно не е осъзнал какво се е случило. Надявам се, че Конър е добре", заяви Микел Артета. Мениджърът на Ливърпул Арне Слот също сподели сходно мнение: "Не познавам Габриел Мартинели, но той ми се струва приятен човек. Проблемът като цяло във футбола е, че се губи толкова много време и играчите се преструват на контузени, че можеш да се дразниш, че си мислиш, че даден играч губи време. Не можеш да очакваш Мартинели да мисли толкова ясно в 94-ата минута. Сто процента съм сигурен, че ако знаеше каква може да е контузията, никога нямаше да го направи."
"Страхувам се от най-лошото за Конър Брадли. Все още не знам, но той трябваше да бъде изнесен на носилка. Ще трябва да изчакаме прегледите, за да видим дали е толкова зле", добави още Арне Слот. Впоследствие стана ясно, че Мартинели е поднесъл извинения на Брадли, но на терен той вбеси играчите на Ливърпул, а Ибрахима Конате си изкара жълт картон. Гари Невил пък коментира, че дори е изненадан, че играчите на Ливърпул не са реагирали още по-остро в ситуацията.
