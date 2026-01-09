"Позор": Действието на Габриел Мартинели, което вбеси Ливърпул (ВИДЕО)

"Позор": така Рой Кийн определи действието на Габриел Мартинели в края на дербито с Ливърпул, когато изблъска тежко контузения Конър Брадли извън терена. Неговият мениджър Микел Артета го защити от множеството критики и го оправда, че не е осъзнал какво точно се е случило. В реално време Мартинели реши, че Брадли симулира и умишлено бави времето, но впоследствие защитникът бе изнесен на носилка, като вероятно става въпрос за фрактура в глезена.

Как Мартинели изблъска контузения Конър Брадли извън терена

"Познавайки Габи, той е невероятен, прекрасен човек. Вероятно не е осъзнал какво се е случило. Надявам се, че Конър е добре", заяви Микел Артета. Мениджърът на Ливърпул Арне Слот също сподели сходно мнение: "Не познавам Габриел Мартинели, но той ми се струва приятен човек. Проблемът като цяло във футбола е, че се губи толкова много време и играчите се преструват на контузени, че можеш да се дразниш, че си мислиш, че даден играч губи време. Не можеш да очакваш Мартинели да мисли толкова ясно в 94-ата минута. Сто процента съм сигурен, че ако знаеше каква може да е контузията, никога нямаше да го направи."

Here’s the full clip again, showing Martinelli smacking the ball on Conor Bradley, then kneeing and pushing him off the pitch.



Disgraceful. Rancid. Call it whatever you want. But it certainly isn’t a surprise considering the club and manager he plays for.pic.twitter.com/PtinY3fH4p https://t.co/yyfBcoBM0Y — Football Confidential 🌐 (@footballconfid1) January 9, 2026

"Страхувам се от най-лошото за Конър Брадли. Все още не знам, но той трябваше да бъде изнесен на носилка. Ще трябва да изчакаме прегледите, за да видим дали е толкова зле", добави още Арне Слот. Впоследствие стана ясно, че Мартинели е поднесъл извинения на Брадли, но на терен той вбеси играчите на Ливърпул, а Ибрахима Конате си изкара жълт картон. Гари Невил пък коментира, че дори е изненадан, че играчите на Ливърпул не са реагирали още по-остро в ситуацията.

