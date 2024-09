Докато Сити ликува в 98': Холанд замери играч на Арсенал с топка в главата (ВИДЕО)

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд се прояви с непристойно действие в края на голямото дерби срещу Арсенал. "Гражданите" спечелиха точка от мача след късен изравнителен гол дълбоко в добавеното време, а след попадението Холанд замери противников играч с топка в главата.

Джон Стоунс успя да вкара за 2:2 в 98-ата минута (ВИДЕО), а докато играчите на Сити се запътиха към феновете си да ликуват, Холанд взе топката в мрежата и я хвърли в главата на Габриел Магаляеш. Бранителят на Арсенал бе с гръб и не виждаше Холанд, като бе покрил и лицето си с фланелката от разочарование заради късно инкасирания гол.

WATCH HAALAND HERE. Bounces the ball off of Gabriel's head after City equalizer. Haaland Haaland-ing ☠️ pic.twitter.com/iG4mOeSxkY

Действията на Холанд не бяха случайни: той имаше спречквания с Габриел през целия мач, като двамата на няколко пъти влизаха в остри единоборства, с дърпане за фланелките и други действия на ръба на правилата.

Just Erling Haaland SMASHING in to Thomas Partey after #ManCity’s equaliser. You love to see it. 😍



