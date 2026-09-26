Два обрата, пропусната дузпа и пет гола: Световният шампион и Англия спретнаха зрелище на "Уембли"

Отборът на Англия и световният шампион Испания спретнаха невероятно шоу на старта на Лигата на нациите. "Ла Роха" постигна успех с 3:2 при визитата си на "Уембли". Срещата премина на много високи обороти от самото начало, когато Ламин Ямал даде ранен аванс на гостите. "Трите лъва" се добраха до пълен обрат преди почивката, но сценарият се повтори в обратна посока през второто полувреме. Това бе първи мач за двата тима от Мондиал 2026, където Испания вдигна титлата, а Англия спечели бронзовите медали.

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Срещата започна катастрофално за англичаните, които допуснаха гол във вратата си още преди да са изтекли две минути от първия съдийски сигнал. Ламин Ямал се възползва чудесно от грешка на Марк Гехи и прати топката зад гърба на вратаря Джеймс Трафърд. "Трите лъва" се опитаха да отговорят бързо и развиха няколко добри атаки в следващите минути, но без желания резултат. Вместо това, те допуснаха втори гол в 9-а минута, когато Феран Торес удвои аванса на Испания, но попадението му бе отменено заради засада. Малко след това звездата на ПСЖ пропусна две отлични възможности да се разпише. Последваха претенции на Англия за дузпа, след като Пау Кубарси натисна Майлс Люис-Скели в наказателното поле, но съдията подмина ситуацията.

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Десетина минути преди края на първото полувреме и Дани Олмо не можа да удвои аванса на "Ла Роха", след като ударът му премина на сантиметри от целта. Испанците не успяха да реализират положенията си и скоро бяха наказани за това. В 36-а минута Антъни Гордън поведе атака на Англия, комбинира с Джуд Белингам и сам завърши с удар, който попадна зад гърба на Унай Симон за 1:1. "Трите лъва" увеличиха натиска си в следващите минути и това даде желания резултат. Първо Хари Кейн стреля на сантиметри от целта, а в 40-а минута ударът му се оказа във вратата. Головата машина на Байерн Мюнхен отправи изстрел, който се спря в Марк Кукурея, но той не успя да се намеси подобаващо и помогна на топката да влезе в мрежата за 2:1.

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Малко преди края на първата част Кейн се намеси в защита, за да блокира удар на Фабиан Руис, а след това удар на Марк Кукурея срещна гредата. Така Англия се оттегли на почивката с гол аванс. "Трите лъва" пренесоха натиска си и в началото на втората част. Малко след като играта бе подновена Джаръл Куанса стреля над вратата. След това англичаните имаха претенции за дузпа, след като Родри събори Джуд Белингам в наказателното поле. Първоначално съдията подмина ситуацията, но след намесата на ВАР той посочи бялата точка. Хари Кейн застана зад топката, но се подхлъзна при изстрела си и прати кълбото в напречната греда. Малко след това резервата Алекс Баена пропусна отлична възможност да изравни резултата, но секунди по-късно получи втори шанс и този път прошка нямаше. Грешка на Нико О'Райли позволи на Олмо да отнеме, който, от своя страна, веднага подаде към Баена и той реализира за 2:2.

След час игра Букайо Сака опита да върне аванса на Англия, но кълбото премина покрай дясната греда на Унай Симон. Малко след това Испания стигна до обрат. Баена изведе Микел Оярсабал зад защитата на "трите лъва", а той за пореден път се превърна в големия герой, след като копна технично и прати топката в мрежата. В 82-рата минута англичаните поискаха нова дузпа след контакт на Сака с Кукурея. Испанецът обаче успя да докосне топката преди това, така че нарушение не бе отсъдено. Така "Ла Роха" се поздрави с успеха.

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