Официално: Ливърпул върна познато име по високите етажи на "Анфийлд"

Ръководството на Ливърпул обяви голяма новина по високите етажи в клуба. Мърсисайдци официално назначиха Джулиан Уорд за нов спортен директор. 45-годишният специалист се завръща на този пост на "Анфийлд", след като прекара две години като технически директор на Fenway Sports Group Holdings. Компанията FSG притежава Ливърпул, както и отбора Бостън Ред Сокс от Мейджър Лийг Бейзбол, отбора RFK Racing от НАСКАР и голф клуба Бостън Комън.

Ливърпул представи новия си спортен директор

Уорд поема поста на спортен директор на Ливърпул за втори път, след като преди това заемаше тази длъжност малко повече от година след напускането на Майкъл Едуардс през 2022 година. Сега той заменя напусналия Ричард Хюз, за когото отдавна се знаеше, че ще си тръгне от клуба след летния трансферен прозорец. Хюз прекрати престоя си на "Анфийлд" преждевременно и вече бе представен като нов спортен директор на Ал Хилал.

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Liverpool FC can confirm Julian Ward has been appointed the club’s sporting director.



Ward, who most recently served as Fenway Sports Group’s technical director, takes up his new position with immediate effect. pic.twitter.com/2J2SIQoVq3 — Liverpool FC (@LFC) September 26, 2026

Решението на Fenway Sports Group да повиши Уорд идва в период на значителни промени за американските собственици, които продадоха 38-процентен дял от клуба на 1892 Holdings. Консорциумът, воден от бизнесмена Амит Батия, ще плати над 2 милиарда паунда за дяловете си в сделка, която все още е в процес на ратифициране. Президентът на FSG Майк Гордън ръководеше процеса по избора на заместник на Хюз и бе взето решение Уорд да поеме отговорността за важните решения, включително трансферите и договорите. Това осигурява на Ливърпул усещане за стабилност, което назначаването на външен кандидат не би могло да предостави, тъй като новият спортен директор вече работи в клуба от над десетилетие.

Сред първите задачи на Уорд като спортен директор ще бъде преценяването на нови договори за играчи като Вържил ван Дайк и Алисон, чиито настоящи договори изтичат след 12 месеца. Рио Нгумоа все още не е подписал нов контракт след навършването на 18 години, а е ясно, че в състава на Андони Ираола все още липсват играчи на позициите десен защитник, дясно крило и в полузащитата.

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