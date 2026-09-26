Проблеми за Реал Мадрид: Контузията на Килиан Мбапе изглежда сериозна, отпадна от състава на Зидан

Суперзвездата Килиан Мбапе притесни всички в Реал Мадрид, след като се контузи по време на мач на националния отбор на Франция. 27-годишният нападател изигра ключова роля за победата над Турция в дебюта на новия селекционер Зинедин Зидан. Мбапе отбеляза единственото попадение, с което "петлите" си тръгнаха от южната ни съседка с трите точки. Победата обаче дойде с висока цена, тъй като звездата на Реал се контузи.

Мбапе се контузи и изглежда сериозно

Веднага след гола, който в крайна сметка се оказа достатъчен за успеха, Мбапе започна да накуцва и да стиска лявото си коляно. Той отпразнува кратко, след което френският медицински екип му оказа помощ, докато той се мръщеше от болка, преди първоначално да се върне на терена. Това завръщане продължи само няколко минути. След това Мбапе се свлече на земята и даде знак, че все пак не може да продължи. 27-годишният играч изглеждаше силно притеснен, а Зидан заяви след мача, че капитанът му е преразтегнал коляното си при удара. Малко по-късно френската федерация публикува първоначална диагноза: "Килиан Мбапе контузи коляното си, докато отбелязваше победния гол. Той е претърпял травма на сухожилие и ще се върне в Мадрид за лечение."

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Зидан не даде добра прогноза за състоянието на Мбапе

В 59-а минута Мбапе отстъпи мястото си на Дезире Дуе и разочарован се запъти към съблекалнята. След финалния сигнал Зидан не прояви никакъв оптимизъм: "За съжаление, не изглежда добре", заяви 54-годишният треньор, като добави, че нападателят няма да вземе участие в предстоящите мачове от Лигата на нациите - в понеделник, 28 септември, срещу Белгия, в петък на 2 октомври срещу Италия и отново срещу Белгия на 5 октомври. През миналия сезон Мбапе на два пъти отсъстваше заради проблем със същото коляно.

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