България ще играе на Мондиал 2027! Ясни са всички участници на Световното първенство

Страхотни новини за българския национален отбор след разочарованието на Европейското първенство по волейбол. Преди седмица "лъвовете" отпаднаха от шампионата на Стария континент по най-болезнения начин. Те записаха много престижна победа над европейския шампион Полша в последния мач от груповата фаза, а на 1/8-финалите се изправиха срещу Германия. Отборът на Джанлоренцо Бленджини започна много уверено и поведе с 2:0, но допусна пълен обрат и загуби с 2:3 пред родна публика.

България се класира на Мондиал 2027

Сега обаче дойде и добра новина за националите. Те са един от сигурните участници на Световното първенство по волейбол през 2027 година. "Лъвовете" се класираха за Мондиала по място в ранглистата, след като завършиха девети с 274.55 точки през миналия сезон. Вицешампионите от миналия шампионат са най-високо ранкираният тим сред получилите квота по този начин. Другите отбори, които ще участват по ранкинг са тези на Германия, Украйна, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония.

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Домакинът Полша и действащият шампион Италия получават директни квоти. Полуфиналистите от Европейското първенство тази есен също се класират автоматично. Става въпрос за отборите на Франция, Финландия и Словения. 17 от общо 32-та отбора са от Европа. Представители на Южна Америка ще бъдат Аржентина, Бразилия и Чили. От зона НОРСЕКА квоти получават САЩ, Канада и Куба. По ранглиста право добиват Мексико и Пуерто Рико. Отборите на Япония, Иран и Южна Корея ще представят Азия, а африканските страни, които ще участват по ранглиста, са Камерун, Тунис, Алжир и Египет.

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