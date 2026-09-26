След провала с България на ЕвроВолей 2026: Бленджини с мечтан дебют начело на новия си отбор

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини започна новото предизвикателство в кариерата си по мечтан начин. Наскоро стана ясно, че италианецът ще води клуб в родината си успоредно със селекцията на "лъвовете". Преди седмица България отпадна от Европейското първенство едва на 1/8-финалите, след като поведе с 2:0 на Германия, но допусна обрат с 2:3 и приключи участието си по най-болезнения начин пред родна публика.

Мечтан дебют за Бленджини - класира отбора си на финал

Веднага след това Бленджини се отправи към Италия, за да поеме женския отбор на Нумия Веро Волей. За по-малко от седмица той успя да направи достатъчно, за да стартира мандата си по успешен начин. В дебюта му тимът от Милан записа категорична победа. Нумия Веро надделя с 3:0 (25:20, 27:25, 25:19) над Савино дел Бене (Скандичи) във втория 1/2-финал на силния приятелски и предсезонен турнир за Купа Курмайор. На финала отборът ще играе с гранда Просеко ДОК Имоко (Конеляно), който се наложи над шампиона Игор Горгондзола (Новара) също с 3:0 гейма в другия 1/2-финал. Големият сблъсък между Милано и Конеляно ще се изиграе в неделя, 27 септември, от 19:00 часа българско време.

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Бленджини замени на треньорския пост в клуба Стефано Лаварини. За момента двете страни са се разбрали само за предстоящия сезон 2026/27. Италианецът, който изведе България до сребърните медали на Световно първенство във Филипините миналата година, не скри щастието си от новото предизвикателство. Той изрази благодарност към Българската федерация по волейбол, която е дала възможност и подкрепила решението.

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