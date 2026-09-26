Реал Мадрид обяви диагнозата на Мбапе и колко време ще отсъства

Най-лошите опасения на Реал Мадрид относно контузията на Килиан Мбапе не се оправдаха. 27-годишният нападател получи травма по време на мача на Франция срещу Турция в Лигата на нациите. Нападателят реализира единствения гол в срещата, но си нарани коляното в момента на отбелязването. Тъй като не е имало контакт с противник, бързо се засилиха опасенията, че може да става дума за сериозна контузия.

Реал Мадрид обяви диагнозата на Килиан Мбапе

Суперзвездата на Реал Мадрид първоначално се опита да продължи, след като медицинският екип му оказа помощ. Пет минути по-късно това вече не беше възможно и Дезире Дуе го замени. Болезненият и притеснен поглед на лицето на Мбапе породи опасения за потенциално сериозна контузия на коляното. Новият селекционер на "петлите" Зинедин Зидан също изглеждаше загрижен след финалния съдийски сигнал и заяви, че нападателят ще напусне състава: "Той не се чувства добре. Няма да поемаме никакви рискове. Той претърпя контузия на коляното при удара по топката и ситуацията не изглежда достатъчно добра, за да може да продължи. За съжаление, не изглежда добре."

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Мбапе ще отсъства около 2 седмици

Думите на Зидан притесниха хората в бившия му клуб. След мача в Турция нападателят се върна веднага в Мадрид и в събота премина допълнителни изследвания. Малко след това ръководството на "кралете" излезе с официална позиция, в която обяви състоянието на звездния си нападател. Французинът е претърпял разтягане на задната капсула на лявото коляно и се очаква да отсъства от терена в продължение на две седмици. Поради това Мбапе ще пропусне оставащите международни мачове на Франция от Лигата на нациите. Той няма да вземе участие в срещите срещу Белгия и Италия. За Реал Мадрид обаче окончателната диагноза ще бъде огромно облекчение. Това означава, че участието на Мбапе в Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври вече не изглежда застрашено.

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