В групата на България: Исландия и Естония пратиха "лъвовете" на дъното

Националният отбор на България стартира участието си в новото издание на Лигата на нациите по кошмарен начин. "Лъвовете" допуснаха пълен обрат и загубиха с 1:2 от Люксембург на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. По този начин тимът на Александър Димитров зае последната позиция в класирането на група С4 след изиграването на първия кръг. В другия двубой отбовите на Исландия и Естония не излъчиха победител помежду си.

Исландия и Естония си разделиха по точка

Отборът на Исландия завърши наравно 1:1 на свой терен срещу Естония. В последните секунди на първата част Андри Гудьонсен реализира с глава, за даде аванс на домакините след центриране на Хакон Харалдсон. В 52-ата минута Кевор Палумец не успя да изравни, след като пропусна дузпа, но в 64-ата Максим Паскотши възстанови равенството след асистенция на Расмус Пеетсон. Близо четвърт час след това резервата Гилфи Сигурдсон пропусна да осигури трите точки в полза на исландците, които владееха топката в по-големи периоди от срещата и имаха повече положения, но не успяха да достигнат до победата.

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⚽️ GOAL!



🇪🇺 UEFA Nations League



Iceland 1-1 Estonia



⏱ 64' Maksim Paskotši | Estonia



🔥 Estonia are back level. https://t.co/PbmM2uWOEy — PardBet.com (@PardBetCom) September 26, 2026

На 29 септември България приема тима на Естония, а на 3 октомври гостува на Исландия в Рейкявик. В други мачове от третото ниво на Лигата на нациите Финландия победи като гост Сан Марино със 7:0, докато Фарьорските острови и Казахстан завършиха наравно 1:1. Тепърва обаче ще се изиграе големият мач от съботната програма в Лигата на нациите. Световният шампион Испания ще гостува на Англия.

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