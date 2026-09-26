13 гола, изненадващи победи и само едно нулево реми в Лигата на нациите (РЕЗУЛТАТИ)

Първият кръг в Лига на нациите продължи на 25 септември, петък, с много интересни сблъсъци. Несъмнено вниманието бе насочено към отборите на Франция и Италия, за които това беше дебют под ръководството на новите им селекционери - Зинедин Зидан и Роберто Манчини съответно. "Петлите" започнаха успешно новата ера, докато кошмарът за "скуарда адзура" се пренесе и при завръщането на опитния специалист.

13 попадения в 8 мача в Лигата на нациите

Франция победи с минимален аванс от 1:0 при визитата си на Турция. Единственото попадение в срещата бе дело на Килиан Мбапе. Италианците пък загубиха с 0:2 от Белгия. Голмайсторите при дебюта на Марк Ван Бомел бяха Мика Годс и Доди Лукебакио. В останалите шест срещи пък паднаха общо десет попадения и само два отбора не излъчиха победил от срещата си.

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Северна Ирландия постигна минимална победа над Грузия с гол на Ший Чарлз в добавеното време на срещата. Отборът на Армения пък надделя с 2:0 над Латвия. Украйна изненада Унгария през първото полувреме и нанесе решителния удар чрез Данило Сикан в края на първото полувреме. Швеция излъга северната ни съседка Румъния и победи с 2:1. Александър Исак даде аванс на скандинавците, но Денис Ман бързо върна румънците в мача. Виктор Гьокереш отново изведе шведите напред и това се оказа достатъчно за трите точки. Черна гора победи Кипър с 2:1, а отборите на Полша и Босна и Херцеговина бяха единствените, които не си отбелязаха гол.

Всички резултати в Лигата на нациите на 25 септември:

Грузия 0:1 Северна Ирландия

Армения 2:0 Латвия

Италия 0:2 Белгия

Турция 0:1 Франция

Унгария 0:1 Украйна

Полша 0:0 Босна и Херцеговина

Швеция 2:1 Румъния

Черна гора 2:1 Кипър

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