"Моуриньо не е Шаби Алонсо!": Отправиха брутално предупреждение към звезда на Реал Мадрид

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор преминава през труден период в кариерата си. Играейки далеч под нивото си, бразилецът отново се озова под лупата, точно както често се случваше и през миналия сезон. На стадион "Сантяго Бернабеу" вече се чуват освирквания, което подклажда дебата относно формата му. Струва си да припомним, че през лятото Винисиус бе спряган и за напускане, тъй като не бе съгласен с предложението на "кралете" за нов договор.

Напрежението около Винисиус Жуниор се покачва

Според медиите в Испания бразилецът е настоявал за доста по-висока заплата от тази, която клубът предлагал. След това се появи информация, че английският шампион Арсенал следи изкъсо ситуацията му и е готов да отправи оферта. След седмици на спекулации и срещи с ръководството на "кралете" в крайна сметка Винисиус и Реал стигнаха до споразумение и той остана в клуба. Представянето му от началото на сезона обаче е далеч под очакванията. А скандалната му фигура предизвиква все повече недоволство сред феновете, които започнаха да го освиркват.

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"Винисиус губи симпатията на феновете"

Бившият вратар Естебан Суарес засегна темата в предаването "Radioestadio Noche" и не спести критиките си по адрес на бразилеца. Той го предупреди, че ситуацията на Винисиус ще се промени под ръководството на Жозе Моуриньо, защото той няма да проявява същото търпение както бившия наставник Шаби Алонсо. Някогашният вратар на Атлетико Мадрид заяви: "Моуриньо няма да мълчи. Може да прави грешки, но вярвам, че ако се наложи да смени Винисиус, ще го направи. Всъщност Винисиус е умен и не се оплаква. Знае, че съперникът му не е Шаби Алонсо. Знае, че Моуриньо ще го извади от терена и ще има хора, които ще аплодират това. А има и такива, които се надяват Винисиус да не играе като титуляр. Ще бъде трудна година за него."

Част от проблема, според Суарес, е вниманието, насочено към съотборника Килиан Мбапе. Връщайки се към Вини, Естебан обясни: "Всички говорят за Мбапе, а всички започнаха да поставят под съмнение Винисиус и да го освиркват. Не знам дали ще има достатъчно характер, за да преодолее това. Сега той губи симпатията на феновете."

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