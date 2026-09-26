"Уплашихме се, че ще спечелим мача": Селекционерът на България с култов коментар след загубата от Люксембург

Селекционерът на България Александър Димитров говори след кошмарния старт на националния отбор в Лигата на нациите. "Лъвовете" допуснаха загуба с 1:2 от Люксембург в мач от първия кръг на турнира. Те поведоха през първото полувреме, но още до почивката загубиха аванса си. През втората част гостите нанесоха решителния си удар на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Това е първа победа за Люксембург в историята.

Александър Димитров направи анализ на загубата от Люксембург

Димитров направи много интересен коментар за изминалите минути, като определи случилото се на терена сякаш България се е изплашила, че може да победи: "След първия гол, който дойде от една прекрасна атака, без да сме давали такива указания, някак си се дръпнахме назад. Може би психологически се уплашихме, че ще спечелим мача и с втори гол да унищожим противника. Вместо това, дадохме инициативата. Това не се случва за първи път. Това не се случва само при мен и преди е имало такива случаи, когато нашият отбор вкара гол, да даде инициативата. Това е от психологическа гледна точка не е окей."

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"Ние особено за първия гол доста поработихме, за съжаление. Отборът на Люксембург го изработи добре и с класа. Трябва да поработим малко върху завършващата фаза и най-вече върху увереността на играчите. Не мисля, че Люксембург ни надигра. Не мисля, че създаде повече положения, но пред гола си имаме своите проблеми. Задължително победа трябва да търсим срещу Естония", каза още селекционерът на "лъвовете".

За призивите за оставка:

Накрая Димитров коментира призивите на феновете за оставка след края на мача: "И преди съм го казвал. Ако не изпълним целите си, няма нужда от викове "оставка", няма нужда някой да ме гони. Аз сам ще си тръгна. Трябва да се вдигнат играчите, футболът е това. Има следващ мач. Ние в България правим трагедии от една загуба или се вдигаме до небесата от една победа. В живота има много стойностни неща и много по-важни от една загуба или една победа. Да, много ни боли, но се надявам в другия мач да победим Естония."

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