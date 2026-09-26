Древни текстове, открити в Египет, разкриват забранена версия на християнството

Голяма част от знанията за отхвърлените или забравени традиции на християнството идват от автори, които са се противопоставяли на тях. Ситуацията обаче се променя след откриването на колекция от древни книги близо до Наг Хамади в Горен Египет, съдържаща изгубени религиозни и философски произведения.

Ръкоописите в Египет, които променят разбиранията за християнството

Тези ръкописи стават известни като кодексите от Наг Хамади. Написани на коптски преди 1600 години, те съдържат алтернативни традиции за Исус, мистични откровения, космологични произведения и философски текстове, пише Arkeonews.

Ръкописите от Наг Хамади демонстрират колко разнообразна е била раннохристиянската мисъл, тъй като различните общности са обсъждали идеи за Исус, спасението, сътворението на света и божественото знание.

Откриването им се случва през декември 1945 г. близо до Джабал ал-Тариф, северно от Наг Хамади. Според съобщенията египетският фермер Мохамед Али ал-Саман е открил голям керамичен съд, съдържащ папирусови книги, подвързани с кожа.

Точните обстоятелства на откритието са неизвестни. Никой археолог не е бил свидетел на находката, а по-късните сведения за това къде са открити книгите и как са били открити, се различават. Освен това ръкописите са преминали през различни търговци на антики и пазара в Кайро, преди учените да могат да ги изследват.

Прочетете също: Мястото, където Исус е проповядвал: 2000-годишна синагога все още крие неразгадана тайна

Тази колекция е известна като Тринадесетте кодекса от Наг Хамади. Коптската енциклопедия „Клеърмонт“ изброява 51 текста, представляващи 45 различни произведения, 36 от които преди това са били неизвестни под каквато и да е форма. Повечето от тях са транскрибирани на коптски през IV век, въпреки че много произведения вероятно са написани по-рано на гръцки.

Сред текстовете са Евангелието от Тома, Евангелието от Филип, Евангелието на истината, апокрифите на Йоан и други религиозни и философски произведения. Най-известното от тях е Евангелието от Тома, запазено в Кодекс II. За разлика от четирите канонични евангелия, то не разказва пълна история за живота на Исус. Вместо това съдържа 114 изказвания, приписвани на Исус.

Някои от тях наподобяват пасажи от Евангелията на Матей, Марк, Лука и Йоан, докато други нямат пряк каноничен еквивалент. Гръцки фрагменти от това произведение вече са били открити в Оксиринх, но ръкописът от Наг Хамади е първата по същество пълна оцеляла версия.

Датирането на оригиналното Евангелие от Тома все още е предмет на дебати. Запазеният коптски ръкопис е написан векове след Исус, така че не може да се счита за пряк запис на неизвестни изказвания. Той обаче показва, че ранните християни са запазили преданията за Исус във форми, различни от четирите Евангелия, които в крайна сметка стават канонични.

Причината, поради която ръкописите са били заровени, остава неизвестна. Една теория ги свързва с пахомиански манастири в региона. Проучване от 2024 г. на учения от университета в Лунд Пол Линджамаа твърди, че материалните доказателства категорично подкрепят пахомиански монашески произход, въпреки че по-широкият дебат по този въпрос все още продължава.

Датата 367 г. сл. Хр. също не се изключва - през тази година Атанасий, епископ на Александрия, изброява 27 книги, които съответстват на това, което днес е общоприето като Нов завет, и ги отличава от други християнски писания. Някои учени предполагат, че монасите може да са крили книги, които са станали неприемливи.

Кодексите от Наг Хамади показват, че ранното християнство е съдържало много по-широк набор от текстове и идеи, отколкото се предполага от каноничната традиция, оцеляла до наши дни.