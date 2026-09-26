"Малкият Макс Верстапен идва": Предупредиха конкурентите на Никола Цолов

Сестрата на Никола Цолов - Виолета Христова, отправи сериозно предупреждения към конкурентите на Българския лъв. Тя сравни пилота на Кампос с четирикратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен и не скри емоциите си след поредния успех на брат си във Формула 2. Цолов се възстанови от кошмарното първо състезание в Гран При на Азербайджан, като завърши втори във втората основна надпревара в Баку.

Сестрата на Цолов след подиума в Баку: Кара като звяр!

Виолета изгледа успеха на брат си на големия екран в центъра на София заедно с фенове на Българския лъв. Тя бе забелязана от колегите на "Диема Спорт" и даде интервю след края на надпреварата. Цолов стартира от 11-а позиция, след като беше наказан, но демонстрира страхотни умения и характер, за да се качи на подиума. По този начин той не позволи на основния си конкурент за титлата във Формула 2 - Рафаел Камара, да се откъсне напред в генералното класиране. В момента бразилецът води със 7 точки.

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"Както казах, състезанията в Баку винаги са непредвидими и съм безкрайно щастлива и доволна от това, което направи той. Просто кара като звяр. Горда съм!", заяви Виолета Христова пред камерата на "Диема Спорт". Относно изводите от сезона на Никола Цолов, въпреки разликата с първия, тя беше категорична: "Aко искат, могат да зaпочнат първи, ако искат, могат да почнат пет минути пред него, но малкият Макс Верстапен идва за тях и ще ги изяде."

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