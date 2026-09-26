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Лидерът на България призна горчивата истина за националния отбор

26 септември 2026, 21:40 часа 927 прочитания 0 коментара

Лидерът на българския национален отбор по футбол Илия Груев говори след загубата от Люксембург на старта на Лигата на нациите. "Лъвовете" допуснаха поражение с 1:2 у дома. Асен Чандъров даде аванс на родния тим в 20-а минута, но до края на първата част равенството бе възстановено. През второто полувреме Венсан Тил изведе гостите напред в резултата, което бе достатъчно за първата в историята победа на Люксембург над България.

Груев вярва, че всичко може да се промени с една победа

След края на мача Груев заяви, че отборът ни трябва да демонстрира повече самочувствие и увереност на терена. Той посочи основната дупка в играта на "лъвовете" и призна горчивата реалност. Въпреки това, халфът на Лийдс остава позитивен за следващите срещи на тима и вярва, че всичко може да се обърне с една победа. За България предстои двубой с Естония на 29 септември, вторник, отново в Пловдив.

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Илия Груев

Ето какво каза халфът на Лийдс:

"Мисля, че влязохме добре в мача. После от една елементарна ситуация ни вкараха лесен гол, а след това и от статично положение. Те нямаха много ситуации, но ние получихме елементарни голове. На това ниво, когато допуснеш два гола, накрая губиш", започна Груев. "Опитваме се, стараем се. Вкараха ни елементарни голове, а такива мачове се решават в наказателното поле. Ние там направихме две грешки. Мисля, че трябва да играем с повече самочувствие, повече с топката и по-смело. Можем още да се подобрим. Имаме футболистите, които могат да го направят, и се надявам срещу Естония това да се види. Нивото ни е Лига C. Ние сме там, това е реалността, но на никого не му харесва. Няма какво да мрънкаме, трябва да продължим. С една победа срещу Естония нещата могат да се обърнат. Трябва да останем позитивни. Няма друг път."

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Национален отбор по футбол Илия Груев Лига на нациите Люксембург отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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