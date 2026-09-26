Лидерът на България призна горчивата истина за националния отбор

Лидерът на българския национален отбор по футбол Илия Груев говори след загубата от Люксембург на старта на Лигата на нациите. "Лъвовете" допуснаха поражение с 1:2 у дома. Асен Чандъров даде аванс на родния тим в 20-а минута, но до края на първата част равенството бе възстановено. През второто полувреме Венсан Тил изведе гостите напред в резултата, което бе достатъчно за първата в историята победа на Люксембург над България.

Груев вярва, че всичко може да се промени с една победа

След края на мача Груев заяви, че отборът ни трябва да демонстрира повече самочувствие и увереност на терена. Той посочи основната дупка в играта на "лъвовете" и призна горчивата реалност. Въпреки това, халфът на Лийдс остава позитивен за следващите срещи на тима и вярва, че всичко може да се обърне с една победа. За България предстои двубой с Естония на 29 септември, вторник, отново в Пловдив.

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Ето какво каза халфът на Лийдс:

"Мисля, че влязохме добре в мача. После от една елементарна ситуация ни вкараха лесен гол, а след това и от статично положение. Те нямаха много ситуации, но ние получихме елементарни голове. На това ниво, когато допуснеш два гола, накрая губиш", започна Груев. "Опитваме се, стараем се. Вкараха ни елементарни голове, а такива мачове се решават в наказателното поле. Ние там направихме две грешки. Мисля, че трябва да играем с повече самочувствие, повече с топката и по-смело. Можем още да се подобрим. Имаме футболистите, които могат да го направят, и се надявам срещу Естония това да се види. Нивото ни е Лига C. Ние сме там, това е реалността, но на никого не му харесва. Няма какво да мрънкаме, трябва да продължим. С една победа срещу Естония нещата могат да се обърнат. Трябва да останем позитивни. Няма друг път."

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