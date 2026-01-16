Лайфстайл:

Е това е карък: млад българин плати глоба в новия си отбор, без дори да е играл

16 януари 2026, 10:21 часа 204 прочитания 0 коментара

Мартин Георгиев, който преди дни премина от родния Славия в гръцкия АЕК Атина, ще бъде глобен, заедно със своите съотборници, заради отпадането им от Купата на Гърция. Столичният АЕК отпадна от ОФИ Крит след като загуби с 0:1 на 1/4-финала. 20-годишният Георгиев все още не е направил дебют за новия си клуб, но глобата се отнася до всички играчи. Има само едно условие, при което те ще могат да я избегнат.

Глобата е в размер на 400 000 евро

Единственият начин играчите на АЕК Атина да не платят глобата, която собственикът на клуба Мариос Илиопулос им налага, е да спечелят следващите си три срещи. Те са срещу Панатинайкос, Астерас Триполис и Олимпиакос. Но не запишат ли три победи в тези три мача, играчите на АЕК ще бъдат глобени. Според колегите от „Gazzetta.gr“ размерът на санкцията е 400 000 евро.

Още: Изгонен от „Герена“: Левски е фаворит за титлата, но ЦСКА може да обърка доста планове в Топ 4

Мартин Георгиев

Собственикът на АЕК: „Няма да ви опростя глобата“

Ето какво каза Мариос Илиопулос на футболистите след загубата: „Вчерашният резултат е неприемлив и за него няма никакво алиби... Предстоят ни много решителни мачове, а този трябваше да бъде най-лесният от тях... Трябваше да спечелите... Няма да ви опростя глобата, както направих миналата година или както се е случвало в миналото. Тя ще бъде платена незабавно, ако не спечелим и трите предстоящи мача“. Собственикът допълни, че част от глобата ще отиде в полза на аматьорския отбор на АЕК, а друг дял от сумата – за благотворителност. Каузата ще бъде избрана от съперника ОФИ Крит „като награда за това, че ни победиха в ключов елиминационен мач на наш терен“.

Още: Славия прибира милиони от продажбата на роден национал в АЕК Атина

