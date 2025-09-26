Войната в Украйна:

Един от най-недооценените футболисти, спечелил всичко с Барселона и Испания, слага край на кариерата си

Полузащитникът на Интер Маями Серхио Бускетс обяви оттеглянето си от професионалния футбол на страницата си в социалните мрежи. Испанският полузащитник ще направи това след края на сезона в МЛС на САЩ и Канада. "Благодаря на всички и на футбола. Винаги ще бъдете част от тази красива история", написа Бускетс.

Серхио Бускетс обяви оттеглянето си от футбола

37-годишният испанец има действащ договор до края на сезона в МЛС. Бускетс играе за Интер Маями от 2023 г. Преди това прекара цялата си кариера в Барселона, където беше продукт на прочутата академия на клуба – "Ла Масия". Той изигра 829 мача за клуба, отбелязвайки 19 гола и давайки 62 асистенции във всички състезания. С каталунците Бускетс спечели девет пъти Ла Лига, три пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на УЕФА, три пъти Световното клубно първенство на ФИФА, седем пъти Купата на краля и седем пъти Суперкупата на Испания.

Серхио Бускетс

Бускетс изигра 143 мача за испанския национален отбор, отбелязвайки 2 попадения и давайки 9 асистенции. През 2010 г. стана световен шампион, а през 2021 г. - европейски шампион. / БТА

ОЩЕ: Край на кариерата ли? Меси ще играе не само на Световното първенство, но и много отвъд него

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
