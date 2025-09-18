Войната в Украйна:

Край на кариерата ли? Меси ще играе не само на Световното първенство, но и много отвъд него

18 септември 2025, 11:41 часа 240 прочитания 0 коментара
Край на кариерата ли? Меси ще играе не само на Световното първенство, но и много отвъд него

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси няма намерение да спира с футбола през 2026 година. Нещо повече: аржентинецът планира да се обвърже с Интер Маями с нов дългосрочен договор, който ще го задържи в клуба и занапред. Очакванията бяха, че Меси може да сложи край на кариерата си след Световното първенство по футбол през идното лято, но изглежда, че той няма намерение да спира дори и след най-големия футболен форум в света.

Меси подписва нов дългосрочен договор с Интер Маями

ESPN съобщава, че Меси е много близо до нов договор с Интер Маями, като се очаква много скоро новината да бъде и официално обявена. Съсобственикът на Интер Маями Хорхе Мас бе заявил, че клубът ще направи всичко възможно Меси да поднови договори си и да остане във Флорида до края на кариерата си. Преговорите между двете страни вече са на финалната права и новината трябва да бъде съобщена в следващите дни.

Още: Меси пробва "паненка", но не сполучи: Интер Маями бе разгромен в МЛС (ВИДЕО)

Лионел Меси

Лионел Меси пристигна в Интер Маями през юли 2023 с договор до края на календарната 2025. Аржентинецът веднага имаше сериозен принос за новия си клуб, като спечели Купата на лигата с Интер само седмици след дебюта си. През 2025 Меси е изиграл 36 мача с 28 гола и 12 асистенции във всички турнири. Наскоро и Дейвид Бекъм намекна, че Меси ще играе на Световното първенство по футбол в САЩ, тъй като аржентинецът все още не е потвърдил това.

Още: Лео Меси заговори за момента, в който ще се откаже от футбола

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лионел Меси Интер Маями
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес