Край на кариерата ли? Меси ще играе не само на Световното първенство, но и много отвъд него

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси няма намерение да спира с футбола през 2026 година. Нещо повече: аржентинецът планира да се обвърже с Интер Маями с нов дългосрочен договор, който ще го задържи в клуба и занапред. Очакванията бяха, че Меси може да сложи край на кариерата си след Световното първенство по футбол през идното лято, но изглежда, че той няма намерение да спира дори и след най-големия футболен форум в света.

Меси подписва нов дългосрочен договор с Интер Маями

ESPN съобщава, че Меси е много близо до нов договор с Интер Маями, като се очаква много скоро новината да бъде и официално обявена. Съсобственикът на Интер Маями Хорхе Мас бе заявил, че клубът ще направи всичко възможно Меси да поднови договори си и да остане във Флорида до края на кариерата си. Преговорите между двете страни вече са на финалната права и новината трябва да бъде съобщена в следващите дни.

Лионел Меси пристигна в Интер Маями през юли 2023 с договор до края на календарната 2025. Аржентинецът веднага имаше сериозен принос за новия си клуб, като спечели Купата на лигата с Интер само седмици след дебюта си. През 2025 Меси е изиграл 36 мача с 28 гола и 12 асистенции във всички турнири. Наскоро и Дейвид Бекъм намекна, че Меси ще играе на Световното първенство по футбол в САЩ, тъй като аржентинецът все още не е потвърдил това.

