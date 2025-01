"Единият те чака да му подадеш, за да вкара, докато другият изгражда атаката с теб": Голямата разлика между Кейн и Левандовски

Роберт Левандовски и Хари Кейн са двама от най-добрите нападатели през последните години. Те често биват срявнявани, но каква по-добра оценка от тази на човек, който е имал честта да играе и с двамата голмайстори. Голяма част от играчите на Байерн Мюнхен могат да се похвалят с това, но Кингли Коман е единственият, който си позволи да коментира този оспорван дебат.

Левандовски се радваше на изключително успешен период в Мюнхен, като отбеляза 344 попадения по време на 8-годишния си престой. Той държи рекорда за най-много отбелязани голове в един сезон на Бундеслигата с 41 гола през кампанията 2020/21. Година по-късно полякът реши, че иска ново предизвикателство за края на кариерата си и премина в отбора на Барселона, където продължава да показва защо е смятан за един от най-добрите нападатели на всички времена.

През 2023 година Хари Кейн наследи фланелката с №9 на "Алианц Арена", когато се присъедини от Тотнъм. През първия си сезон в Германия англичанинът отбеляза впечатляващите 64 гола в 65 мача. Влиянието на двамата е неоспоримо, но нека видим какво ще каже Коман по въпроса.

Kingsley Coman on the difference between playing with Harry Kane and Robert Lewandowski 😳👀



"With Lewandowski, it’s all about feeding him crosses so you play for him. Kane, on the other hand, makes everyone better. He creates, he finishes, and he's the easiest striker to play… pic.twitter.com/HtOmKy7EVV