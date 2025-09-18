Една от най-големите футболни легенди влиза в треньорската професия! Анчелоти го кани за помощник?

Една от най-големите футболни легенди - Кака, обяви, че иска да влезе в треньорската професия. Бившият футболист на Милан и Реал Мадрид призна, че е запазил любовта си към футбола и би искал да продължи да е въвлечен в играта - вече в ролята на треньор. А един от вариантите пред него е да стане асистент на бившия си наставник и един от най-големите футболни треньори в света: Карло Анчелоти.

Кака иска да се завърне към футбола като треньор

"Обичам футбола. Един ден бих искал да стана треньор. Това би било невероятно предизвикателство за мен!", казва Кака, цитиран от PianetaMilan. Той може да се присъедини към треньорския щаб на Анчелоти в националния отбор на Бразилия, където ще може да работи за родината си.

Още: Беше част от "златното поколение" на Португалия, което не спечели нищо, а днес е един от най-успешните треньори в историята на любимия си клуб

Самият Кака е готов да обмисли предложението и да се присъедини към отбора на Анчелоти. Откакто се отказа като играч през декември 2017 г., Кака не се е занимавал с футбол. Той е носител на "Златната топка", а с екипа на Милан се представя на такова ниво, че по-късно мнозина го определят за един от най-големите таланти, които футболният свят е виждал.

Още: "Цигулката" на Серия А, сравнявана с Индзаги - игра за 12 отбора, вдигна Шампионска лига и стана световен шампион!