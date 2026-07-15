"Фаворитите на Мондиал 2026 станаха за смях! Това беше най-слабият френски отбор, виждан някога"

Световните медии не спестиха нищо на френския национален отбор след отпадането от Мондиал 2026. Тимът на Дидие Дешан бе сочен за основен фаворит за титлата, но се провали гръмко на 1/2-финала срещу Испания. "Петлите", които разполагат с футболисти като Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе в атака, не успяха да предложат нищо интересно в предни позиции и загубиха с 0:2. А медиите не простиха слабото представяне на французите.

Разкъсаха от критики Франция след провала на Мондиал 2026

"Да паднеш от високо най-боли" - тази фраза илюстрира най-точно случилото се с "петлите" в Северна Америка и бе използвана от френската преса. Медиите в страната бяха особено критични към представянето на своите звезди. Капитанът Килиан Мбапе бе определен като "мимолетна звезда" от "L'Equipe", докато играчи като Дембеле, Олисе и Люка Дин, който предизвика дузпата за Испания, получиха много ниска оценка за изявата си. Представянето на носителя на "Златната топка" бе определено като "огромно разочарование", докато Олисе, който "се издигна толкова високо в предните мачове, този път падна много ниско".

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В Италия: Денят на пълната безвредност

Чуждестранните медии бяха още по-безмилостни към звездите на "петлите". "Испания превърна доминиращите досега французи в статисти", написаха от италианското издание "Гадзета дело Спорт" в статия, озаглавена "Денят на пълната безвредност". "Напълно заслужено Испания си осигури място на финала. Една тотално унищожена Франция: най-слабият, най-незначителният френски отбор, виждан някога на Световно първенство по памет. Прибират се у дома, след като се самозалъгваха, те и всички останали, вярвайки, че Световната купа ще бъде тяхна. "Петлите" се разминаха на косъм с унижението, безпомощни и съкрушени."

Аржентинският вестник "Оле" определи срещата като истински разгром за французите: "Световното първенство вече има своя първи финалист, а испанците заслужават аплодисменти, защото направиха фаворитите за смях. Франция се изгуби между думите и делата си."

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