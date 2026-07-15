Под прицела на ФИФА: Футболната централа подготвя наказания за големи звезди след Мондиал 2026

Световното първенство по футбол в Северна Америка е изпълнено с оплаквания от треньори и играчи, които ФИФА определено е взела под внимание, но както преди четири години в Катар, ще изчака до края на турнира, преди да санкционира тези, които са прекрачили границата. Според изданието The ​​Athletic, Международната футболна централа отказва да коментира каквито и да е настоящи или бъдещи дисциплинарни действия срещу най-изявените критици на съдийството.

Световната федерация умишлено изчаква края на турнира

"Бяхме по-добри във всичко, но резултатът беше... имаше фактори, които му повлияха, не външни, а вътрешни на терена и външни преди мача. Ясно е, че натискът, оказан върху съдията преди мача от аржентинския отбор, е успял, защото те възразиха срещу рефера, споменавайки Франция и националния отбор на Франция. Изглежда е имало натиск от аржентинска страна върху съдията, което доведе до този резултат", сподели египетският селекционер Хосам Хасан след победата на Аржентина с 3:2 на осминафиналите на Мондиал.

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Швейцарският защитник Мануел Аканджи критикува португалския рефер Жоао Пинейро след загубата на отбора му с 1:3 от Аржентина. Пинейро изгони Бреел Емболо след проверка на ВАР системата, а впоследствие аржентинският тим отбеляза два гола в продълженията и се класира за полуфиналите.

"Когато съдията е срещу теб, става трудно", коментира Аканджи и допълни: "Всяко малко нещо беше отсъдено срещу нас. Всяко падане и всяко нарушение от страна на аржентинците останаха ненаказани. Обикновено не казвам нищо против съдиите, но никога не съм преживявал толкова едностранчив мач, както днес."

Селекционерът на Англия Томас Тухел също се оплака от съдийството, особено заради червения картон за защитника Джарел Куанса при победата над Мексико. В този случай съдия бе представителят на Австралия Алиреза Фагани.

"Не беше достатъчно добро“, каза Тухел по повод съдийството. „Той може да извади всеки отбор във всеки един момент. Просто не е достатъчно добро. Непостоянно е и ненадеждно", допълни германският специалист.

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