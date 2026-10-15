Фелипе Луиш: "Очаквах този мач, гледах играчите на ЦСКА, познавам и треньора"

Монако победи ЦСКА с 2:1, след като беше доминиран от "червените" в гостуването си на Националния стадион "Васил Левски" от Лигата на конференциите. Въпреки това монегаските поведоха с 2:0. А "армейците" изпуснаха много положения и изравниха чак в 76-ата минута чрез Жоел Зварц. След края на двубоя треньорът на Монако Фелипе Луиш даде своето мнение за срещата. Той заяви, че е очаквал именно такава игра от ЦСКА.

Фелипе Луиш: "Гледах играчите на ЦСКА"

Ето какво каза Фелипе Луиш: "Беше точно този мач, който очаквах. Гледах играчите на ЦСКА, знам за тяхното качество, познавам и треньора. Беше трудно. Вкарахме рано гол, а те започнаха да връщат самочувствието си, след като печелиха топки след преса. Вкарахме втори гол и тази победа беше изключително важна за нас. Водихме с 2:0 през второто полувреме и казах на играчите как да играят, но ЦСКА губеше и рискува.

Още: Стефано Сенси: "Играхме невероятно, пътят е добър"

"Много е трудно да се каже кой е фаворит"

Поставиха ни в трудна ситуация, пресираха ни и загубихме много топки. Важното беше играчите да се борят до самия край. Много е трудно да се каже кой е фаворит в турнира. Предстои втори мач, който е много важен". Това беше четвъртата поредна загуба на ЦСКА в Европа, след като "червените" допуснаха поражения и в последните си 3 срещи в квалификациите за Лига Европа. Въпреки това в България те са непобедени в 11 мача за Първа лига и 1 мач за Суперкупата на България.

Още: "Аз съм тук от 10 дни": Гиздол видя огромна крачка напред за ЦСКА