След отказа на Гуардиола и Анчелоти: Избраха следващия национален селекционер на Италия

Италианската футболна федерация се е спряла на едно конкретно има за поста на национален селекционер, след като получи отказ от фаворитите си. "Адзурите" не успяха да се класират на световно първенство за трети пореден път, което сложи край на престоя на Дженаро Гатузо начело. Оттогава ръководните фигури в централата му търсят заместник. Техническият директор Паоло Малдини разкри, че са водени преговори с Карло Анчелоти и Пеп Гуардиола да поемат селекцията на Италия.

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Анчелоти категорично отказал, тъй като в момента е начело на Бразилия. Пеп Гуардиола пък, който напусна Манчестър Сити това лято, отхвърли категорично предложението на "адзурите". След като получиха отказ от двамата си основните фаворити за поста, от Италианската федерация са се обърнали към легендарния Андреа Пирло. Той ще има тежката задача да възроди националния отбор и да го подготви за Световното първенство през 2030 година, което ще се проведе в Мароко, Португалия и Испания.

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Това ще бъде петата треньорска длъжност на Пирло, откакто се оттегли от активния футбол през 2017 година. Най-забележително е, че той ръководеше гиганта от Серия А - Ювентус, в продължение на един сезон, след като преди това беше треньор на отбора до 23 години на клуба. Въпреки че "бианконерите" се представяха трудно в първенството под ръководството на Пирло, той ги изведе до две титли. За последно бившият халф бе начело на Дубай Юнайтед в ОАЕ. Той е водил още отборите на турския Карагюмрюк и Сампдория.

Първото голямо изпитание за Пирло с "адзурите" ще бъде квалификацията за Европейското първенство през 2028 година. Италия спечели Евро 2020, след като победи Англия след изпълнение на дузпи след равенство 1:1 в редовно време. Четири години по-късно не успя да защити титлата си, след като стигна до 1/8-финалите, където отпадна от Швейцария.

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