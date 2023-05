Феновете на Милан строиха отбора и поискаха обяснение за провала срещу Специя (ВИДЕО)

След загубата от Специя тифозите на Милан строиха отбора пред сектора зад една от вратите на стадион „Сан Сиро“ и поискаха обяснение за слабото представяне на тима в последните мачове. След дълъг разговор с играчите привържениците ги изпратиха с аплодисменти, докато те се прибираха в съблекалните.

AC Milan ultras addressed their manager and players at full-time after their 2-0 defeat to 18th-place Spezia 😳❌ pic.twitter.com/kLHU3EBkXJ