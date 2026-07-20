ФИФА удостои с награда отбор, отпаднал изненадващо рано от Мондиал 2026

Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с една от наградите на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. "Лалетата" получиха приза за феърплей, с което бяха признати за страната с образцово поведение в духа на "красивата игра" през целия турнир. Наградата бе обявена от ФИФА след триумфа на Испания над Аржентина във финала. Това донесе известна утеха на нидерландците, които трябваше да напуснат турнира рано, след като бяха елиминирани от Мароко в 1/16-финалите след дузпи. Отпадането им изненада мнозина, тъй като очакванията към отбора на Роналд Куман бяха много по-големи.

Нидерландия спечели наградата за феърплей на ФИФА

Ако се разгледат само статистиките за нарушенията и картоните, Нидерландия не беше отборът с най-чиста игра на американска земя. Футболистите на Роналд Куман получиха три жълти картона - същият брой като Алжир, Германия и Сенегал, които също бяха елиминирани в 1/16-финалите, и дори същият брой като Норвегия, която достигна 1/4-финалите. Междувременно, що се отнася до общия брой нарушения, отборът на Нидерландия извърши 44 по време на турнира, като изпревари само Германия, но надмина Алжир и Сенегал.

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Въпреки това нарушенията и картоните не са единствените критерии, използвани за определяне на наградата за феърплей. Известно е, че ФИФА взема предвид и уважението на отбора към противниците му, както и спортното поведение, проявено през целия турнир. Само отбори, които се класират за фазата на елиминациите след групите, могат да бъдат номинирани за този приз. Това е първата награда за феърплей за "лалетата", което ги превръща в единадесетия отбор, получил приза откакто се връчва през 1970 г.

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