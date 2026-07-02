От трън, та на глог: Футболен колос май ще си остане вечно втори - спря се на скандален нов селекционер

Ръководството на един от най-големите колоси в световния футбол - Нидерландия, се е спряло на любопитно име за заместник на Роналд Куман. "Лалетата" обмислят да назначат Ерик тен Хаг, чиято работа в Манчестър Юнайтед бе меко казано скандална. Специалистът тотално разочарова на "Олд Трафорд", а до последно отричаше да носи вина и не желаеше да си тръгне, като за "дяволите" бе много трудно да се разделят с него. Сега той може да поеме Нидерландия, твърди журналистът Николо Шира.

Тен Хаг може да замени Куман начело на Нидерландия

Тен Хаг за последно работи в Байер Леверкузен. Той ръководеше клуба от юли до септември 2025 г. През този период отборът изигра три мача под негово ръководство, като веднага след това бе изгонен. Нидерландия е в търсене на нов селекционер, след като Куман реши да подаде оставка след отпадането от Световното първенство по футбол 2026 още на 1/16-финалите, дошло след загуба на дузпи от Мароко и множество критики към селекционера за дефанзивния му подход.

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Арне Слот също е опция за "лалетата"

Иначе друг вариант за селекционерския пост е Арне Слот, който пък бе уволнен от Ливърпул през това лято. Нидерландският специалист спечели английската Висша лига през сезон 2024/25, но през изминалата кампания също разочарова с представянето си, като упорито налагаше схеми на игра, които бяха неприсъщи за голяма част от футболистите на Ливърпул. Преди това той бе и шампион на Нидерландия с Фейенорд.

Нидерландия пък остава със статут на отбор, който все е вечно втори. Тимът има най-много изиграни финали на световни първенства без да е печелил титлата - общо три на брой. Последният такъв бе през 2010 г., когато отстъпиха на Испания. А от години "лалетата" винаги влизат със статут на скрит фаворит за титлата, но така и не успяват да стигнат до финала.

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