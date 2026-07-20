Спорт:

Никой не го е правил преди! Мбапе влезе в историята с феноменален рекорд на световните първенства

20 юли 2026, 15:25 часа 804 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Никой не го е правил преди! Мбапе влезе в историята с феноменален рекорд на световните първенства

Звездният нападател на Франция Килиан Мбапе е безспорният крал на световната сцена. 27-годишният футболист приключи участието си на Мондиал 2026 с 10 гола и четири асистенции в осем мача и впоследствие бе коронован за носител на "Златната обувка" - награда, която се връчва на най-добрия голмайстор на турнира. Това бе вторият пореден път, в който Мбапе спечели наградата, след като бе най-резултатният играч и на Мондиал 2022. Французинът се отчете с 8 гола в Катар. По този начин той се превърна в първия футболист, спечелил "Златната обувка" на световно първенство два пъти.

Килиан Мбапе отново пренаписа историята

Благодарение на представянето си това лято Мбапе се превърна и в най-резултатния голмайстор в историята на световните първенства с общо 22 попадения - резултат, който постигна само в три турнира (2018, 2022, 2026). Той се състезаваше за рекорда с аржентинската футболна легенда Лионел Меси, който завърши с общо 21 гола - брой, за който 39-годишният играч се нуждаеше от шест турнира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). Сега, след като Мондиал 2026 приключи, Мбапе ще държи рекорда поне четири години, а може би и много по-дълго, като се има предвид, че Меси вероятно ще се оттегли. Трети в класацията е Мирослав Клозе, който държеше рекорда до началото на това лято със своите 16 гола.

ОЩЕ: Отнеха наградата на Лео Меси, която заслужаваше най-много от всички на Световното първенство

Килиан Мбапе

След полуфиналните мачове, а именно загубата на Франция с 0:2 от Испания и победата на Аржентина с 2:1 над Англия, Меси се изкачи на върха в надпреварата за "Златната обувка". И той, и Мбапе имаха по осем попадения, но аржентинецът се смяташе за лидер по допълнителния критерий - асистенциите - с четири. Мбапе обаче направи блестящо представяне в двубоя за бронзовите медали срещу Англия, отбелязвайки два гола и асистенция, с което изпревари Меси.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Така топката бе в полето на Меси, който можеше да си върне лидерството чрез хеттрик или два гола и асистенция в големия финал. Той обаче бе напълно неутрализиран от испанската защита и дори не отправи нито един удар по посока на Унай Симон. Впечатляващо, но факт, капитанът на "гаучосите" дори не докосна топката в наказателното поле на Испания. Така Мбапе се вписа трайно в историята на световните първенства. Докато Меси може би се приближава към края на международната си кариера, Мбапе изглежда едва сега започва.

ОЩЕ: Големият грешник и герой на Франция счупи феноменален рекорд на Пеле, устоял 56 години

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Франция отбор Световно първенство по футбол Килиан Мбапе Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес