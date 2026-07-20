Никой не го е правил преди! Мбапе влезе в историята с феноменален рекорд на световните първенства

Звездният нападател на Франция Килиан Мбапе е безспорният крал на световната сцена. 27-годишният футболист приключи участието си на Мондиал 2026 с 10 гола и четири асистенции в осем мача и впоследствие бе коронован за носител на "Златната обувка" - награда, която се връчва на най-добрия голмайстор на турнира. Това бе вторият пореден път, в който Мбапе спечели наградата, след като бе най-резултатният играч и на Мондиал 2022. Французинът се отчете с 8 гола в Катар. По този начин той се превърна в първия футболист, спечелил "Златната обувка" на световно първенство два пъти.

Килиан Мбапе отново пренаписа историята

Благодарение на представянето си това лято Мбапе се превърна и в най-резултатния голмайстор в историята на световните първенства с общо 22 попадения - резултат, който постигна само в три турнира (2018, 2022, 2026). Той се състезаваше за рекорда с аржентинската футболна легенда Лионел Меси, който завърши с общо 21 гола - брой, за който 39-годишният играч се нуждаеше от шест турнира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). Сега, след като Мондиал 2026 приключи, Мбапе ще държи рекорда поне четири години, а може би и много по-дълго, като се има предвид, че Меси вероятно ще се оттегли. Трети в класацията е Мирослав Клозе, който държеше рекорда до началото на това лято със своите 16 гола.

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След полуфиналните мачове, а именно загубата на Франция с 0:2 от Испания и победата на Аржентина с 2:1 над Англия, Меси се изкачи на върха в надпреварата за "Златната обувка". И той, и Мбапе имаха по осем попадения, но аржентинецът се смяташе за лидер по допълнителния критерий - асистенциите - с четири. Мбапе обаче направи блестящо представяне в двубоя за бронзовите медали срещу Англия, отбелязвайки два гола и асистенция, с което изпревари Меси.

Така топката бе в полето на Меси, който можеше да си върне лидерството чрез хеттрик или два гола и асистенция в големия финал. Той обаче бе напълно неутрализиран от испанската защита и дори не отправи нито един удар по посока на Унай Симон. Впечатляващо, но факт, капитанът на "гаучосите" дори не докосна топката в наказателното поле на Испания. Така Мбапе се вписа трайно в историята на световните първенства. Докато Меси може би се приближава към края на международната си кариера, Мбапе изглежда едва сега започва.

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