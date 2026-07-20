Скандално: Треньор на Аржентина удари играч на Испания в лицето (ВИДЕО)

Големият финал на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка завърши с грозни сцени, които убягнаха на част от феновете. В социалните мрежи се появиха кадри на конфронтации между представители на Испания и Аржентина, като най-активен е Леандро Паредес от състава на "гаучосите". Един от треньорите на Аржентина, който е част от щаба на Лионел Скалони, също си изпусна нервите и налетя на футболист на Испания.

Роберто Аяла налетя на Дани Олмо след финала

Става дума за асистента на Скалони - Роберто Аяла, който удари испанския халф Дани Олмо след края на мача, и то в лицето. Аяла загуби самообладание след загубата на отбора му с 0:1 в продълженията. Последва словесна престрелка между Аяла и Олмо. След това аржентинският треньор агресира срещу опонента си, като го удари в лицето, но ударът не бе с голяма сила, за да причини телесна повреда на футболиста на Барселона.

Roberto Ayala, Scaloni's coaching staff member, punched Dani Olmo after the match ended. 🥶 pic.twitter.com/wH2Ws4rOSM — RazedFootball (@RazedFootball) July 20, 2026

Иначе Испания стана световен шампион за втори път в историята, отказвайки Аржентина от това да стане първият отбор след Бразилия през 1962 г., който прави успешна защита на световната си титла. Голямата звезда на "гаучосите" Лионел Меси пропусна възможността да вдигне втора световна титла, а също така изпусна и двете индивидиуални отличия, за които се бореше - "Златната обувка" и "Златната топка", като втората отиде при играч на Испания.