"Четири пъти по-велико от всяко друго световно!": Доналд Тръмп даде оценката си за Мондиала в Северна Америка

Испания вдигна титлата на Мондиал 2026, след като детронира действащия шампион Аржентина. По този начин "Ла Роха" триумфира на най-мащабното световно първенство до момента в историята. Както е известно, рекорден брой от 48 страни участваха на турнира, който се проведе на територията на САЩ, Мексико и Канада. Големият финал се състоя в Ню Йорк, а трофеят бе връчен лично от американския президент Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп даде оценката си за Мондиал 2026

Въпреки тоталната доминация на Испания и липсата на удари към вратата на Унай Симон, двата тима не излъчиха победител в редовното време и се стигна до продължения. В 106-а минута Феран Торес отбеляза единствения гол, като по този начин съкруши сърцата на цяла Аржентина и върна трофея на Стария континент. Американският президент слезе на терена, за да връчи титлата на "Ла Роха", като беше посрещнат от освирквания по трибуните. На следващия ден Тръмп, който изгледа двубоя на живо, даде мнението си за целия турнир.

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Ето какво каза Тръмп:

"Досега вероятно не е имало нищо подобно по отношение на такова събитие, камо ли в сокъра или футбола, както искате го наричайте. Според мен беше невероятно. Това беше четири пъти по-велико от всяко световно първенство до момента. Всъщност може би са пет пъти, така ми казват днес. Така че сме много горди с нашата страна. Много сме горди със свършената работа от всички. Поздравяваме Джани Инфантино и целия му екип за невероятната работа, която свършиха. Това беше едно от най-великите събития за всички времена", коментира Тръмп от военновъздушната база "Андрюс" край Вашингон.

След това Тръмп отговори на въпроса дали е бил тъжен, че Аржентина загуби решаващия сблъсък за титлата: "Не, не бях тъжен. Мисля, че и двата отбора играха добре. Бих казал, че Испания наистина игра по-добре. Но и двата тима играха добре, все пак стигнаха финала. Всъщност беше доста вълнуващо. Изглеждаше, че Испания доминираше, но мачът беше много равностоен."

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