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Почина британска футболна легенда

20 юли 2026, 19:43 часа 195 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Почина британска футболна легенда

На 20 юли 2026 г. почина един от най-успешните и обичани английски футболисти Кевин Кийгън, а по-късно и мениджър на на националния отбор на Англия. Той бе на 75 години. През януари беше обявено, че Кийгън е диагностициран с рак в четвърти стадий, като семейството му разкри, че ще започне лечение. Изявление от името на семейство Кийгън беше публикувано от журналиста на Sky Sports Пийт Грийвс, в което се потвърждава, че Кийгън е починал, заобиколен от съпругата си и двете си дъщери. „С огромна тъга съобщаваме, че Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст“, ​​се казва в изявлението. „Бившият английски играч и мениджър се бореше с рака и беше заобиколен от съпругата и дъщерите си в последните си мигове.“

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Двукратен носител на „Златната топка"

„Кевин, двукратен носител на „Златната топка“, беше много обичан съпруг, баща и дядо. Семейството би искало да благодари на невероятния медицински екип на Кевин за цялата им подкрепа“, пишат още от фамилията. С най-големите си успехи като мениджър в Нюкасъл и като футболист в Ливърпул, Кийгън изгради успешна кариера, която включва три титли от Първа дивизия, една Купа на Англия, една Купа на европейските шампиони и две Купи на УЕФА, както и две титли от Бундеслигата между 1968 и 1984 година. Сочен като много силен и непредвидим нападател, Кевин Кийгън блестеше със страхотна скорост и умения с топката. Той формира страхотен нападателен тандем с Джон Тошак и беше в основата на проспериращия отбор на Ливърпул през 70-те години на миналия век под ръководството на Бил Шенкли и Боб Пейсли, предаде БНР.

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Крал Кев

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Като мениджър, Кийгън изведе Нюкасъл от второто ниво във Висшата лига и до най-доброто им второ място в историята, спечелвайки прякора „Крал Кев“, и подписа с някои от най-емблематичните играчи на клуба, включително Алън Шиърър. Роден през 1951 г. в Армторп (Донкастър) и син на миньор, Кийгън е разказвал историята за това как е използвал количката на брат си като врата, където е упражнявал прецизността на своя удар. Макар че баща му да е бил винаги фен на Нюкасъл, тъй като са се преместили преди раждането на Кийгън, той ще израсне страстно, подкрепяйки местния Донкастър Роувърс.

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Друга част от романтичния му път и различно от модерните днешни играчи, Кийгън не е продукт на елитна академия. Той започва да играе за Скънторп като аматьор, след като местният тим го е селектирал от регионалните лиги. През 1968-а година обаче дебютира срещу Питърбро и още през първия сезон записва 29 мача, за да даде началото на страхотна кариера.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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