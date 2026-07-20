Със счупен пръст: Вратарят на Аржентина с повече спасявания във финала, отколкото "Златната ръкавица" за целия турнир

Най-добрият играч във финала на Световното първенство в Ню Йорк вероятно беше аржентинският вратар Емилиано Мартинес, чиито спасявания поддържаха надеждите на "гаучосите" живи. 33-годишният страж беше звездата и при последната титлата на Аржентина на Мондиал 2022, но сега ролята му беше още по-важна, тъй като отборът на Лионел Скалони не успяваше да създаде нищо в атака. Испания контролираше топката през целия мач, оказвайки натиск върху Мартинес, но не успя да отбележи гол до късните минути.

Емилиано Мартинес бе най-добрият играч на Аржентина във финала

Макар Испания най-накрая да прекъсна равенството без голове в продълженията, именно представянето на Мартинес беше това, което поддържаше мача толкова дълго. Всъщност, героичната му изява вече е вписана в историята като може би най-доброто представяне на вратар в историята на финалите на световното първенство. 11-те му спасявания срещи Испания са рекорд за всички времена за най-много спасявания във финален двубой. Предишното върхово постижение беше осем спасявания, поставен през 1994 година между Бразилия и Италия, който беше и последният път, когато мачът за титлата се проведе в САЩ.

ОЩЕ: Никой не го е правил преди! Мбапе влезе в историята с феноменален рекорд на световните първенства

Мартинес беше един от най-опитните вратари на Световното първенство и не е изненада, че оправда статута си във финалния мач. Все пак рядко се случва страж да направи толкова много спасявания в толкова важен мач. Всъщност аржентинецът направи повече спасявания във финала (11), отколкото носителят на "Златната ръкавица" Унай Симон за целия турнир (10). Испанската защита беше на ниво през целия турнир, като остави вратаря си почти без никаква работа. За всичките девет мача падна само едно попадение в мрежата на "Ла Роха" - от Белгия в 1/4-финалите.

Мартинес игра в Америка със счупен пръст

Много от 11-те спасявания на Мартинес не бяха особено трудни, но все пак бяха необходими, за да задържат Аржентина във финала. Най-добрите моменти на стража обаче бяха последните две в редовното време. Първо, спасяването, с което той подобри рекорда, дойде при удар на Нико Уилямс, който насочи топката с глава, но Мартинес изби с върха на пръстите си. След това, в последната секунда, той направи най-впечатляващото си спасяване при пряк свободен удар на Ламин Ямал, който изглеждаше, че ще се превърне в победен гол.

Без Мартинес Аржентина нямаше да успее да удължи мача до продължения и да има шанс да спечели втора поредна титла. Представянето на аржентинския страж става още по-впечатляващо, като се има предвид, че той игра целия турнир със счупен пръст на ръката си. Еми Мартинес получи контузията на 20 май по време на загрявката на преди финала в Лига Европа между Астън Вила и Фрайбург, спечелен от английския тим с 3:0. Той реши да не се подлага на операция, която щеше да го извади от Мондиал 2026.

ОЩЕ: Защо Кукурея не бе изгонен във финала след настояването на Лео Меси?