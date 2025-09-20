Футболист на Челси сменя спорта

През декември 2024 г. футболистът на Челси, Михайло Мудрик, беше временно отстранен от Футболната асоциация на Англия поради положителен тест за допинг. От юни тази година той вече е ефективно отстранен от терените. Поне докато не стане ясна и евентуалната му присъда. 24-годишният украинец може да прекара още четири години извън футбола. Това ще се случи, ако се докаже, че той е приел забранената субстанция нарочно. Позицията на Мудрик е, че „никога не е използвал забранени субстанции съзнателно“.

Кариерата на Мудрик в Челси така и не потръгна

Когато Челси плати смайващите 100 милиона евро за крилото през януари 2023 г., феновете повярваха, че са привлекли една от най-ярките млади звезди в Европа. Светкавично бърз, благословен с футболен усет и представен като бижуто на украинския футбол, той беше предопределен да тероризира защитите във Висшата лига. Но за почти две години активна игра в клуба той така и не задоволи очакванията на феновете. Записа 53 мача, в които вкара само пет гола и никога не беше считан за твърд титуляр.

Михайло Мудрик сменя бутонките с шпайкове

Според Марка, Мудрик, който постигна изумителните 36,67 км/ч в дебюта си във Висшата лига, сега е насочил поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Той иска да стане спринтьор и да представлява Украйна в надпреварата. Планът му е да превърне уменията си в медали на пистата, след като не успя на терена. Мудрик вече е започнал работа с националния отбор по спринт на Украйна под зоркия поглед на бивши олимпийци. Треньорите в Киев вярват, че скоростта му е рядък дар, който с дисциплина и тренировки може да се превърне в успех в леката атлетика.

