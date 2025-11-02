Войната в Украйна:

Барселона се отърси от загубата в Ел Класико, Рашфорд се отличи с гол красавец

02 ноември 2025, 21:28 часа 175 прочитания 0 коментара

Барселона постигна категоричен успех с 3:1 срещу Елче в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига. Ламин Ямал изведе каталунците напред в резултата още в деветата минута. 120 секунди по-късно Феран Торес удвои преднината на "блаугранас". До почивката Рафа Мир намали изоставането на гостите. В 61-вата минута Маркъс Рашфор върна преднината от две попадения на "лос кулес" с красиво изпълнение. С две асистенции за испанския колос се отличи Фермин Лопес.

Барса победи Елче

Барса събра 25 точки на втората позиция - на 5 зад Реал Мадрид, от който допусна загуба в предния кръг. Елче е девети с 14 пункта - колкото имат Райо Валекано и Атлетик Билбао.

Окачените бутонки

На "Олимпик Луис Компанис" гостите влязоха добре в мача, но в деветата минута Ямал спря устрема им. Младата суперзвезда матира противниковия страж с красив изстрел. След 120 секунди Фермин Лопес намери Торес, който удвои преднината на Барселона. Момчетата на Флик намалиха оборотите, за което бяха наказани в 42-рата минута от Мир. Феран Торес и Ямал пропуснаха да възстановят преднината тима си до почивката.

През втората част гол на Рашфорд не бе зачетен заради засада в хода на нападението. В 55-ата минута късметът се усмихна на каталунците. Рафа Мир уцели греда и пропусна да изравни. Червената лампичка светна. Рашфорд получи добро подаване от Лопес, преодоля съперник и се разписа с помощта и на горната греда. В 68-ата гредата още веднъж спаси домакините - и то пак след шут на Рафа Мир. До края на мача Ямал пропиля изгоден шанс.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Огромна трагедия по време на Ел Класико! Фен на Реал Мадрид загубил живота си на "Бернабеу"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Барселона Елче Ла лига
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес