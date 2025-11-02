Барселона се отърси от загубата в Ел Класико, Рашфорд се отличи с гол красавец

Барселона постигна категоричен успех с 3:1 срещу Елче в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига. Ламин Ямал изведе каталунците напред в резултата още в деветата минута. 120 секунди по-късно Феран Торес удвои преднината на "блаугранас". До почивката Рафа Мир намали изоставането на гостите. В 61-вата минута Маркъс Рашфор върна преднината от две попадения на "лос кулес" с красиво изпълнение. С две асистенции за испанския колос се отличи Фермин Лопес.

Барса победи Елче

Барса събра 25 точки на втората позиция - на 5 зад Реал Мадрид, от който допусна загуба в предния кръг. Елче е девети с 14 пункта - колкото имат Райо Валекано и Атлетик Билбао.

На "Олимпик Луис Компанис" гостите влязоха добре в мача, но в деветата минута Ямал спря устрема им. Младата суперзвезда матира противниковия страж с красив изстрел. След 120 секунди Фермин Лопес намери Торес, който удвои преднината на Барселона. Момчетата на Флик намалиха оборотите, за което бяха наказани в 42-рата минута от Мир. Феран Торес и Ямал пропуснаха да възстановят преднината тима си до почивката.

През втората част гол на Рашфорд не бе зачетен заради засада в хода на нападението. В 55-ата минута късметът се усмихна на каталунците. Рафа Мир уцели греда и пропусна да изравни. Червената лампичка светна. Рашфорд получи добро подаване от Лопес, преодоля съперник и се разписа с помощта и на горната греда. В 68-ата гредата още веднъж спаси домакините - и то пак след шут на Рафа Мир. До края на мача Ямал пропиля изгоден шанс.

