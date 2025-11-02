Любопитно:

Гол красавец с марка „Меси“ не беше достатъчен на Интер Маями да продължи в плейофите (ВИДЕО)

02 ноември 2025

След приключването на редовния сезон в МЛС Интер Маями на Лео Меси се изправи срещу Нашвил в 1/8-финалния сблъсък на плейофите. В първия мач отборът, воден от Хавиер Масчерано, победи с 3:1. Но изненадваща загуба с 1:2 във втория сблъсък рано днес изравни серията на 1:1 победи. Това ще наложи изиграването на трети решаващ мач. В тази среща участие взеха всички големи звезди на Интер – Лео Меси, Луис Суарес, Жорди Алба, Серхио Бускетс и Родриго де Пол, но не успяха да направят разликата.

Меси вкара гол красавец в 90-тата минута, но това не беше достатъчно

Нашвил откри резултата с гол от дузпа на Сам Съридж в 9-тата минута, а в края на първото полувреме Джош Бауер удвои аванса. В 90-тата минута де Пол подаде на Меси, който избухна с красив гол, но това не бе достатъчно на „чаплите“ да се класират за следващия кръг. Третият двубой ще се играе в събота, 8 ноември, от 23 ч. българско време на „Чейс Стейдиъм“. Интер Маями ще бъде домакин, понеже завърши по-високо в класирането на МЛС.

Интер Маями

Миналата година Интер Маями пак победи в първия мач, но после отпадна

Интересно е да се отбележи, че миналата година Интер Маями отпадна от плейофите по подобен начин. Победиха Атланта Юнайтед в първия мач, но след това загубиха две последователни срещи и отпаднаха още на 1/8-финалите. В редовния сезон на МЛС „чаплите“ завършиха на трето място, като записаха 65 точки в 34 мача – 19 победи, 8 равенства и 7 загуби. Над тях завършиха Синсинати със същия брой точки и Филаделфия със само една точка повече.

Николай Илиев
