Бе пред трансфер във Висшата лига, а сега блести за Барселона

След като през лятото беше на крачка от това да премине в Челси, Фермин Лопез остана в Барселона и сега блести за каталунците. Вчера Барселона победи Валенсия с 6:0 в мач от четвъртия кръг на испанската Ла Лига. Фермин допринесе за разгрома с два гола. Първият дойде в 29-ата минута, след като със силен изстрел от малък ъгъл младият испанец откри резултата. Второто му попадение беше четвърто за Барса и не по-малко впечатляващо.

С мощен изстрел малко преди дъгата на наказателното поле Фермин изпрати топката във вратата на Валенсия. Той можеше да запише и две асистенции на сметката си, но два пропуска на Феран Торес не превърнаха подаванията му в голови. Треньорът на Барселона Ханзи Флик не скри задоволството си от това, че е запазил Фермин в състава си. Ето какво каза той за испанеца и желанието на Челси да го привлече:

Прозорецът затвори: фокусът на Флик вече е изцяло върху футбола

„Щастлив съм, че трансферният прозорец е затворен! Сега можем да се фокусираме върху това да играем футбол. Можете да видите, че Фермин направи невероятно представяне“, добави немският специалист. За предложението на Челси говори и самият Фермин: „Никога не съм имал колебания за оставане в Барселона. Имаше спекулации, но в края на краищата аз винаги съм искал да остана тук. И винаги ще се боря да остана за много години“, завърши той.

