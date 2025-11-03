Войната в Украйна:

Сърбин реши дербито в Серия А, автогол спаси Интер от издънка, а на върха стана "Mamma Mia!" (РЕЗУЛТАТИ)

03 ноември 2025, 00:02 часа 324 прочитания 0 коментара

Милан постигна изключително ценен успех с 1:0 над Рома в дерби от 10-ия кръг на Серия А. Единственото попадение в срещата на "Сан Сиро" реализира сръбският защитник Страхиня Павлович, който със завидно хладнокръвие преодоля Миле Свилар в 39-ата минута. И двата отбора направиха куп пропуски, сред които можем да отличим дузпата на Пауло Дибала. Изстрелът на аржентинеца от бялата точка бе спасен от Майк Менян в 82-рата минута.

Интер се измъкна срещу Верона

По-рано през деня Интер успя да стигне до победата срещу Верона - 2:1, в заключителните секунди. "Нерадзурите" имаха възможност да открият резултата още в седмата минута чрез капитана си Лаутаро Мартинес, но защитата се справи. В 16-ата минута Хакан Чалханоглу изпълни ъглов удар, а Пьотр Желински засече топката и я прати в горния ляв ъгъл - 0:1. Верона изравни пет минути преди края на първата част. Тогава Гифт Орбан изведе Джовани, който без забавяне изпрати удар в левия ъгъл - 1:1.

Орбан дори бе близо до пълен обрат, но при шута му топката се отби във външната страна гредата. През втората част Интер бе по-активният тим, но така и не стигаше до чисти положения.  Така се стигна до 94-тата минута, в която защитникът на Верона Мартин Фрезе се опита да изчисти топката с глава, но я вкара в собствената си врата - 1:2.

Окачените бутонки

По този начин "наредзурите" и "росонерите" се възползваха от грешната стъпка на Наполи срещу Комо. Грандовете от Милано, както и Рома, имат по 21 точки - на 1 от "партенопейците".

Резултати от десетия кръг на Серия "А":

Верона - Интер - 1:2

Фиорентина - Лече - 0:1

Торино - Пиза - 2:2

Парма - Болоня 1:3

Милан - Рома 1:0

Кремонезе - Ювентус - 1:2

Удинезе - Аталанта - 1:0

Наполи - Комо - 0:0

в понеделник:

Сасуоло - Дженоа

Лацио - Каляри

Джем Юмеров
