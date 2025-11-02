Фенербахче спечели мегадерби след обрат от 0:2! Червен картон помогна на "жълтите канарчета", които се доближиха до Галатасарай (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Фенербахче постигна изключително ценен успех с 3:2 над Бешикташ в дербито от 11-ия кръг на турската Суперлига. На "Тупрас Стейдиъм" "черните орли" стартираха прекрасно и дръпнаха напред с две попадения. Червен картон на Оркун Кьокчю в средата на първото полувреме обаче промени тотално развоя на срещата. До почивката "жълтите канарчета" възстановиха паритета, а в 83-тата минута Джон Дюран се превърна в "златна резерва" и осъществи пълния обрат. Тимът на Доменик Тедеско намали изоставането си от лидера Галатасарай, който направи хикс 0:0 с Трабзонспор.

Фенербахче обърна 10 от Трабзон

Домакините откриха резултата в петата минута. Ел Билал Туре комбинира с Черни, който върна към тарана с центриране в наказателното поле. Малиецът се извиси и заби топката във вратата на Едерсон. В средата на полувремето гостите сгрешиха при изнасянето. Туре пусна към включилия се напред централен защитник Топчу, който вкара за 2:0.

Всичко вървеше прекрасно за Бешикташ до 26-ата минута, в която Кьокчю бе изгонен с директен червен картон след преразглеждане с ВАР за грубо влизане в краката на Едсон Алварез. Това вбеси старши треньора Серген Ялчън, който също бе пратен към съблекалните. Фенербахче се възползва мигновено. Юксек показа съобразителност в наказателното поле при корнер и намали изоставането. В добавеното време Асенсио получи пас от Нене, за да възстанови паритета с хубав изстрел.

Дюран е големият герой!

През втора част Силва принуди Едерсон да прави спасяване. Исмаил Юксек пък тества Ерсин, който се справи. "Фенерите" затягаха обръча. Несири пропусна два шанса. Защитник на Бешикташ изчисти от голлинията удар с пета на Алварез. Натискът все пак даде резултат. В 83-тата минута влезлият от скамейката Дюран сам си открадна топката с преса и от воле наниза третото попадение на отбора си за 2:3. Така Фенербахче записа трета поредна победа и излезе на 2-рото място с 25 точки - на 4 от лидера Галатасарай. Трабзон допълва топ 3 с 24 пункта. Бешикташ пък заема 6-ото място със 17 точки.

В друг двубой от кръга Гьозтепе на Станимир Стоилов се завърна на победния път. Измирският тим надви с 1:0 у дома Генчлербирлиги. Единствения гол в срещата вкара Хуан в добавеното време на първата част. "Гьоз-Гьоз" продължава със солидното си представяне, като заема петата позиция със 17 пункта.

